Sénégal: Décès du Pr Diamé Signaté - L'université perd un érudit initié aux arcanes de la Linguistique historique

L'université sénégalaise perd un érudit initié aux arcanes de la Linguistique historique du XVIe et XVIIe siècle, avec le décès du Professeur Diamé Signaté survenu le lundi 12 octobre 2026 à Dakar.

Professeur titulaire de classe exceptionnelle, Diamé Signaté est rappelé à Dieu ce lundi à Dakar. Spécialiste de Linguistique française du XVIe et XVIIe siècle, il a fait toute sa carrière de 1981 à sa retraite en 2013 au département de Lettres modernes de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines (FLSH) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

« Ses enseignements ont été salués par des générations successives pour la rigueur et la clarté de la démarche pédagogique. Il a également contribué à la recherche dans son domaine et mis en place une équipe d'enseignants compétents à l'UCAD et à l'UGB », a témoigné le Professeur Fallou Ndiaye.

Avec deux thèses soutenues à la Sorbonne dans les années 80 et 90, le Pr. Signaté a écrit de nombreuses publications académiques dans la discipline aux Presses universitaires de France en particulier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Signaté était un érudit initié au arcanes de la Linguistique historique du XVIe et XVIIe siècle, formé à la bonne école à une époque où seuls quelques rares Africains s'approchaient de la Grammaire historique (Senghor, Oumar Sankharé, Nguissaly Sarré en particulier », a renchéri le Pr. Ndiaye.

Au-delà des amphis de l'Ucad, en tant qu'homme politique, le Pr. Diamé Signaté a été engagé dans le Parti socialiste (PS) et était de la même génération que feu Djibo Ka de l'Alliance des forces pour le progrès (AFP) puis le Parti démocratique sénégalais (PDS). Ainsi, il a milité, notamment dans son terroir de Nétéboulou au nord-est de Tambacounda.

Ainsi, il défendait avec dévotion ses convictions politiques de militant de l'Union progressiste sénégalaise (UPS) et du PS dans un campus où régnait sans partage l'hégémonie de la pensée marxiste des groupes de gauche et d'extrême gauche.

En réalité, le Pr. Signaté avait un sens aigu de la tolérance et de la nuance, hérité certainement du clan des Signaté des deux rives de la Sénégambie, à cheval des terroirs Soninké et Mandingue.

Le Pr. Diamé Signaté a été successivement ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle entre 2007 et 2008 sous le président Abdoulaye Wade avant d'être nommé ambassadeur du Sénégal en Gambie de 2009 à 2012.