Congo-Kinshasa: Colère de la population de Fizi - Elle exige le rétablissement des réseaux de télécommunications

12 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les activités socio-économiques sont restées largement paralysées ce lundi 12 octobre dans le territoire de Fizi, au Sud-Kivu. À l'origine de cette grogne populaire : la suspension des réseaux de télécommunications dans la région depuis le mois de juillet.

Selon plusieurs habitants, cette coupure affecte considérablement leur quotidien et leurs activités économiques. Ils dénoncent notamment les difficultés d'accès à Internet, l'impossibilité d'utiliser régulièrement les services de mobile money ainsi que les perturbations des communications téléphoniques.

Face à cette situation, des acteurs de la société civile de Fizi et de la ville de Baraka ont adressé un mémorandum au Président de la République afin de solliciter son implication pour le rétablissement de leurs droits.

L'un des signataires de ce document, Orphée Yamonea, indique que les revendications portent principalement sur trois points. D'abord, la réouverture totale des réseaux de télécommunications Vodacom, Airtel, Orange et Africel, avec l'ensemble de leurs services de messagerie, d'appels, de transactions financières et d'accès à Internet sur toute l'étendue du territoire de Fizi et de la ville de Baraka.

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Les signataires demandent également la restitution ou le remboursement des équipements de connexion, notamment les kits Starlink appartenant aux ONG, aux radios communautaires, aux opérateurs économiques ainsi qu'à des particuliers. Selon eux, ce matériel aurait été confisqué lors d'opérations menées dans le cadre de la connexion au Wi-Fi.

Enfin, la société civile réclame le dédommagement des populations de Fizi et de Baraka pour les unités téléphoniques, mégabytes, gigabytes et SMS achetés lors de la tentative de réouverture des réseaux intervenue entre les 8 et 9 octobre 2026.

Les auteurs du mémorandum affirment attendre une réponse des autorités afin de permettre une reprise normale des activités socio-économiques dans cette partie de la province du Sud-Kivu.

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