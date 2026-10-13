Madagascar: Lutte contre la malnutrition à Boeny - Le taux d'iode dans le sel fait l'objet de contrôle

Le comité régional du sel (CRS) dans la région Boeny vient d'être créé à Mahajanga. La création de cette structure régionale s'est déroulée en présence de la coordonnatrice nationale de la nutrition, Fanja Rakotondrainibe, et de James Odon Randriakotomihaja, coordonnateur régional de la nutrition (CRN) Boeny, ainsi que du comité national du sel (CNS), à la chambre de commerce et de l'industrie de Mahajanga, vendredi dernier.

« Le comité régional du sel aura pour mission essentielle la sensibilisation et le contrôle de la qualité du sel produit et vendu au public, notamment en ce qui concerne les carences en iode et en fluor. L'objectif est de garantir que le sel consommé par la population réponde aux normes requises, de protéger la santé publique et de contribuer à la lutte contre la malnutrition », a déclaré le coordonnateur régional de la nutrition Boeny.

Le comité, dirigé par le chef de région Boeny, est composé de onze membres, dont la direction régionale du commerce et de la consommation, les négociants, les consommateurs ainsi que les producteurs de sel de Mahajanga. La création du comité a eu lieu lors d'un atelier de deux jours, les 8 et 9 octobre derniers, organisé conjointement par le comité national du sel (CNS) et le comité régional de nutrition de Boeny.

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Sécurité alimentaire

Elle fait suite à l'application de l'arrêté du 17 mai 2019 sur la composition et le mode de fonctionnement des organes de gestion de la politique nationale de lutte contre les troubles liés à la carence en iode et en fluor.

« La création de ce comité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques gouvernementales visant à promouvoir la sécurité alimentaire et la santé publique. Elle renforce également la collaboration entre les différents acteurs pour atteindre l'objectif commun de lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région de Boeny », a souligné la coordonnatrice nationale de la nutrition.

La lutte contre la malnutrition dans la région de Boeny s'appuie sur une stratégie multisectorielle menée par l'Office National de Nutrition (ONN) avec le soutien de l'Unicef et de ses partenaires, où le contrôle de la qualité du sel iodé occupe une place centrale. L'objectif vise à améliorer la sécurité alimentaire.

L'iode est un micronutriment indispensable pour éviter les retards de croissance, les troubles d'apprentissage et le goitre chez l'enfant. La lutte contre la malnutrition par l'utilisation du sel iodé à Mahajanga, ainsi que dans l'ensemble de Madagascar, constitue un enjeu majeur de santé publique intégré au Plan National d'Action pour la Nutrition. En 2017, selon des statistiques, la carence en iode demeure un facteur aggravant de la malnutrition chronique, qui touche près de 40 % des enfants de moins de cinq ans au niveau national.