Madagascar: Entrepreneuriat/Toliara - Des jeunes en « bootcamp » pour valoriser le local

L'ONG Saramba Initiative, une entité dirigée par des jeunes femmes à Toliara, a organisé un « bootcamp » pour des jeunes pendant cinq jours. Ils sont ainsi vingt-cinq, venant de Beheloke, Betioky, Ampanihy, Manja et Toliara, à avoir suivi une formation intense de cinq jours en entrepreneuriat social et solidaire. La formation a été axée sur la pratique directe, car les jeunes, par exemple, ont dormi dans des tentes pendant toute leur formation, à Madiorano, au nord de Toliara. Ils ont été ensuite formés sur comment détecter des idées de projet et comment les développer.

Les formateurs et mentors viennent de l'ONG et de ses partenaires comme la société Raiky, qui est spécialisée dans le digital et l'entrepreneuriat des jeunes, et d'autres entités d'encadrement local. Eudoxie Beanjara, consultante en développement local et entrepreneuriat social, fondatrice de Vahatra Center, un hub d'accompagnement entrepreneurial à Antsiranana, région Diana, dit avoir vécu de belles expériences avec les jeunes.

« J'ai eu droit à un séjour exceptionnel avec des jeunes extraordinaires qui font bouger les lignes dans la région d'Atsimo Andrefana », témoigne le mentor.

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Les idées de projet développées par les vingt-cinq jeunes étaient aussi intéressantes et pertinentes les unes que les autres. Une séance de pitch a été organisée le dernier jour de la formation en bootcamp à Madiorano. Antoine de Padoue, un jeune d'Ampanihy, veut réexploiter le tapis mohair de cette région, dont l'original a disparu depuis près de vingt-cinq ans avec l'espèce de chèvre « Angora ». Anjarasoa Norberhino veut lutter contre l'insécurité alimentaire des enfants malnutris dans la région de l'Androy en exploitant le sel et la spiruline bio à Faux-Cap. Aina Tavendrena valorise les ressources halieutiques de Beheloke en leur donnant de la valeur ajoutée en les vendant sur la RN7. Rosery Yolace participe à la réduction de l'utilisation des écrans et développe la bibliothèque à domicile, sous un système d'abonnement pour des livres et des journaux.

La première place a été décrochée par Lynda avec son projet « Fiantsara », du poisson grillé avec de la peau de coco comme source de feu pour la grillade. « L'idée est là, j'aimerais bien sûr la développer et je bénéficie de l'accompagnement par Saramba Initiative. Et j'espère que les fonds nécessaires pour le démarrage de mon projet seront réunis », livre-t-elle.