Madagascar: Mahajanga - La commune démolit les constructions sur les trottoirs

Après la manifestation des commerçants de Mahabibo, délogés de leur emplacement devant le bureau du commissariat de police le 10 septembre dernier, un nouveau bras de fer oppose la commune de Mahajanga aux vendeurs de Tsaralaza à Tsaramandroso.

La municipalité dirigée par la 2e adjointe du Président de la délégation spéciale (PDS), Amina Soalihi, accompagnée de son staff et des agents de la police municipale, a procédé à la démolition des constructions illicites sur les trottoirs et au-dessus des canaux sur cette place, vendredi dernier. L'opération d'assainissement s'étend aux rues de Tsaramandroso, notamment à Tsaralaza et au niveau du pont blanc.

« La municipalité reste déterminée à améliorer et à aménager la ville de Mahajanga et poursuit ses efforts pour restaurer les trottoirs et embellir la ville. Des mesures seront également prises contre les constructions illégales afin de renforcer le respect de la loi et du plan d'urbanisme de la ville de Mahajanga. Des constructions sont constatées au-dessus des canaux et sur la voie publique, dont les trottoirs. C'est inacceptable. Nous exhortons les vendeurs occupant encore les trottoirs à respecter les consignes et à quitter les zones où le commerce est interdit », a averti la deuxième vice-PDS.

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Hier, les commerçants ont manifesté devant l'hôtel de ville pour contester la démolition et leur expulsion de leurs installations. Tous les pavillons et commerces de Tsaramandroso, les détaillants de riz, les marchands de fruits et légumes ainsi que les opérateurs de cash-point cessé leurs activités hier matin.

« Nous demandons à ce que nos installations ne soient pas détruites et démolies, car elles nous sont utiles. Nous occupons cette place devant la plateforme de Tsaramandroso depuis 20 ans. Nous nous plions au projet d'assainissement, mais nous demandons à rester. Nous sommes en règle vis-à-vis de la fiscalité. La servitude de passage de 1,5 m pour les piétons est respectée. Pourquoi ne peut-on pas occuper notre devanture ? », ont déploré les manifestants.

Le président de la délégation spéciale, Guy Dolsain Arvely, a reçu les représentants des commerçants hier en fin de matinée. Aucune information n'a filtré de cette réunion. En marge de cette expulsion, la vice-PDS a déclaré que le commerce de charbon de bois à Tsaralaza est désormais déplacé à Antsahabingo. « Les canaux sont obstrués par les déchets. La vente de charbon est interdite sur place. Tout commerce de charbon à Mahajanga est désormais déplacé à Antsahabingo », a déclaré Amina Soalihi.