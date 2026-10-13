Ile Maurice: Fermeture exceptionnelle à 16 heures des centres de soins primaires ce mardi

Les centres de soins primaires assurant habituellement des consultations jusqu'en fin de journée fermeront exceptionnellement leurs portes à 16 heures ce mardi 13 octobre.

Dans une circulaire adressée aux directeurs régionaux de la Santé, le ministère de la Santé et du bien-être précise que cette mesure concerne les établissements proposant des horaires prolongés, notamment les Mediclinic, Area Health Centres et Community Health Centres. En conséquence, toutes les consultations et sessions prévues après 16 heures sont suspendues ce mardi.

La directive, émise par le Dr Nawoor, Director Health Services - Primary Health Care, demande aux responsables concernés d'en informer immédiatement le personnel et le public, notamment par l'affichage d'avis dans les établissements. Le ministère précise également que la fermeture devra se faire de manière ordonnée et que les patients nécessitant une prise en charge devront être orientés vers l'hôpital régional concerné.

Cette fermeture exceptionnelle intervient alors que le pays reste marqué par les tensions et les perturbations survenues dans plusieurs régions depuis lundi soir. À retenir : les centres concernés fermeront à 16 heures aujourd'hui et les consultations prévues au-delà de cet horaire n'auront pas lieu.