Ile Maurice: Un homme se faisant passer pour un gynécologue accusé d'attouchements lors d'un entretien d'embauche

Une jeune habitante de Baie-du-Tombeau, âgée de 21 ans, affirme avoir été victime d'attouchements de la part d'un homme qui se serait présenté comme gynécologue lors d'un entretien d'embauche à Grand-Baie. Il lui aurait fait croire qu'il recherchait du personnel pour un cabinet médical qu'il comptait ouvrir à Belle-Mare. Selon les informations, l'homme serait également membre du comité exécutif d'un groupe socioculturel.

La jeune femme raconte avoir rencontré, le mardi 6 octobre, un homme avec lequel elle avait rendez-vous à 9 h 30 au centre commercial Galaxy, à Grand-Baie, dans le cadre d'une opportunité professionnelle. Celui-ci serait arrivé à bord d'une voiture et l'aurait invitée à prendre place sur le siège passager avant. La jeune femme, pensant se rendre à son entretien, aurait accepté.

Selon elle, l'homme aurait ensuite stationné son véhicule dans les environs du Super U et se serait présenté comme gynécologue. Il lui aurait expliqué qu'il envisageait d'ouvrir un cabinet médical à Belle-Mare et qu'il recherchait des employés.

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Cependant, au lieu de s'intéresser uniquement à ses qualifications professionnelles, il aurait commencé à lui poser des questions sur sa vie privée et son apparence physique. Il lui aurait notamment demandé si elle avait de la cellulite, affirmant qu'il proposait également des traitements pour ce type de problème.

La jeune femme lui ayant répondu par l'affirmative, l'homme lui aurait proposé de se rendre à Péreybère afin de lui fournir davantage d'explications. Elle aurait accepté, sans se douter de la suite des événements.

Une fois dans le parking d'un immeuble résidentiel dont elle ignore l'emplacement exact, le suspect lui aurait demandé de soulever sa jupe pour lui montrer le haut de ses jambes et ses fesses, prétendument afin d'examiner si elle avait de la cellulite. Selon la plaignante, il aurait ensuite commencé à lui toucher les jambes avant de porter la main sur ses fesses, sans son consentement.