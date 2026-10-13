Ile Maurice: Un homme se faisant passer pour un gynécologue accusé d'attouchements lors d'un entretien d'embauche

13 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Une jeune habitante de Baie-du-Tombeau, âgée de 21 ans, affirme avoir été victime d'attouchements de la part d'un homme qui se serait présenté comme gynécologue lors d'un entretien d'embauche à Grand-Baie. Il lui aurait fait croire qu'il recherchait du personnel pour un cabinet médical qu'il comptait ouvrir à Belle-Mare. Selon les informations, l'homme serait également membre du comité exécutif d'un groupe socioculturel.

La jeune femme raconte avoir rencontré, le mardi 6 octobre, un homme avec lequel elle avait rendez-vous à 9 h 30 au centre commercial Galaxy, à Grand-Baie, dans le cadre d'une opportunité professionnelle. Celui-ci serait arrivé à bord d'une voiture et l'aurait invitée à prendre place sur le siège passager avant. La jeune femme, pensant se rendre à son entretien, aurait accepté.

Selon elle, l'homme aurait ensuite stationné son véhicule dans les environs du Super U et se serait présenté comme gynécologue. Il lui aurait expliqué qu'il envisageait d'ouvrir un cabinet médical à Belle-Mare et qu'il recherchait des employés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, au lieu de s'intéresser uniquement à ses qualifications professionnelles, il aurait commencé à lui poser des questions sur sa vie privée et son apparence physique. Il lui aurait notamment demandé si elle avait de la cellulite, affirmant qu'il proposait également des traitements pour ce type de problème.

La jeune femme lui ayant répondu par l'affirmative, l'homme lui aurait proposé de se rendre à Péreybère afin de lui fournir davantage d'explications. Elle aurait accepté, sans se douter de la suite des événements.

Une fois dans le parking d'un immeuble résidentiel dont elle ignore l'emplacement exact, le suspect lui aurait demandé de soulever sa jupe pour lui montrer le haut de ses jambes et ses fesses, prétendument afin d'examiner si elle avait de la cellulite. Selon la plaignante, il aurait ensuite commencé à lui toucher les jambes avant de porter la main sur ses fesses, sans son consentement.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.