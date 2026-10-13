Sénégal: Thiam Baabel, l'humour au-delà des frontières

À 23 ans, Serigne Fallou Thiam, plus connu sous le pseudonyme de Thiam Baabel, fait progressivement sa place dans l'univers de la création de contenu. Installé aux États-Unis, ce jeune Sénégalais s'est lancé sur les plateformes numériques en 2024 avec une ambition : faire rire les internautes à travers des vidéos inspirées des scènes de la vie quotidienne.

Des situations familières, des personnages reconnaissables et des comportements qui prêtent à sourire : voilà les ingrédients qui nourrissent l'univers humoristique de Thiam Baabel. À travers ses vidéos, le créateur mise sur des scènes dans lesquelles son public peut facilement se retrouver, tout en y apportant une touche de dérision.

La spontanéité et l'autodérision constituent les ressorts essentiels de ses productions. Une approche qui lui permet de cultiver une proximité avec les internautes et de fédérer progressivement une communauté autour de son contenu.

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Mais le jeune créateur ne se cantonne pas aux sketchs courts. Il explore également des formats plus élaborés, avec des histoires davantage développées et un travail plus poussé sur le jeu d'acteur, la narration et la mise en scène. Une évolution qui témoigne de sa volonté de diversifier ses productions sans perdre l'humour qui a marqué ses débuts.

À travers ses publications, Thiam Baabel cherche aussi à entretenir les échanges avec son audience. Une manière de rester proche de sa communauté tout en affinant son univers créatif.

De la musique au football, des collaborations tous azimuts

Pour élargir son champ d'expression, Thiam Baabel multiplie les collaborations avec des personnalités sénégalaises issues de différents horizons. Dans le milieu musical et artistique, il a notamment réalisé des contenus avec Wally Seck, Jahman X-Press, Ngaaka Blindé, Rèma et le groupe Safari.

Le football occupe également une place dans son univers. Le créateur a ainsi produit des vidéos avec des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, dont Ismaïla Sarr, avec lequel il entretient une proximité particulière.

Ces collaborations lui offrent de nouvelles possibilités créatives, diversifient ses contenus et lui permettent de faire dialoguer humour, musique et sport. Elles contribuent également à donner davantage de visibilité à ses productions auprès de publics aux centres d'intérêt variés.

Malgré son installation aux États-Unis, Thiam Baabel garde le Sénégal au cœur de son univers numérique. À travers ses vidéos, il continue de s'adresser au public sénégalais, tout en poursuivant le développement de ses projets et en explorant de nouveaux formats.

Son parcours illustre les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux aux jeunes créateurs sénégalais. En abolissant les frontières géographiques, ces plateformes leur permettent de diffuser leurs productions à grande échelle, de nouer des collaborations avec des personnalités de différents milieux et de toucher un public bien au-delà du territoire national.