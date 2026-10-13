Sénégal: 95.838 pensionnaires mobilisés autour des valeurs citoyennes

Le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (Dmwm) a clôturé, le 10 octobre 2026, à Tivaouane, l'édition 2026 de ses camps de vacances dénommés « Re-Création ». Organisée autour de l'éducation spirituelle, de la discipline et de la citoyenneté, cette édition a mobilisé 95.838 pensionnaires dans 670 daaras au Sénégal et à l'étranger.

Former des jeunes ancrés dans les valeurs spirituelles, disciplinés et engagés au service de la collectivité. C'est l'ambition affichée par le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty à travers ses camps de vacances « Re-Création ». L'édition 2026 qui a pris fin, samedi dernier, à Tivaouane, a enregistré des résultats satisfaisants pour les organisateurs. « Au terme de 21 jours d'activités éducatives, spirituelles et citoyennes, cette édition a réuni 95.838 pensionnaires, dont 11.542 sympathisants, répartis dans 670 daaras à travers tout le Sénégal », indique un communiqué du mouvement.

Placée sous l'égide de Serigne Moustapha Sy Al Maktoum et conduite sous la direction de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Capitaine, le camp « Re-Création 2026 » s'est tenu du 7 au 27 septembre autour du thème : « Dund Rammonte », porté par le slogan « N'est-il pas temps d'y associer les coeurs ? ». « Ce thème fait écho à une réflexion de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum : « Dans l'acte de dévotion, n'est-il pas temps d'y associer les coeurs ? ».

Il invite à replacer la conscience, la sincérité et l'engagement personnel au cœur de la transmission des valeurs, précise le document. Ainsi, durant 21 jours, les pensionnaires ont été formés autour de la spiritualité, de la discipline et de la citoyenneté. Au-delà de l'apprentissage religieux et moral, le programme a mis l'accent sur le respect, le vivre-ensemble et la responsabilité collective.

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Et sur le terrain, cette démarche s'est traduite par des actions concrètes. Nettoyage d'écoles, d'hôpitaux et d'espaces publics, réfection de tables-bancs, de portes et de fenêtres, construction de box d'hygiène et distribution de fournitures scolaires ont rythmé les activités. La mobilisation s'est étendue à la Gambie, à la Mauritanie et à l'Europe. « Au total, 538 plants ont été mis en terre à travers le pays (...). Des denrées alimentaires ont été offertes à des daaras, des exemplaires du Coran et des vêtements ont été distribués, et 16 ventilateurs ont été remis à la Maison d'arrêt et de correction de Vélingara », renseigne le communiqué.