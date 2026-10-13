Sénégal: Rentrée scolaire à Kaolack - Le CEM Moustapha Ndiaye toujours sous les eaux

La rentrée scolaire démarre difficilement dans certains établissements du département de Kaolack. Au CEM Moustapha Ndiaye, les inondations retardent encore la reprise des cours.

Envahi par les eaux et les mauvaises herbes, le CEM Moustapha Ndiaye n'est pas encore en mesure d'accueillir élèves et enseignants. En visite dans plusieurs établissements, hier, à l'occasion de la rentrée officielle des classes, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mouhamadou Habib Kamara, a constaté une situation globalement satisfaisante, notamment à SOS Bongré, à l'école Sidy Lamine Sow, au lycée technique El Hadj Ibrahima Niasse et au lycée Valdiodio Ndiaye. » Ce premier jour de rentrée est satisfaisant », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées dans certains établissements.

Le CEM Moustapha Ndiaye reste toutefois un cas préoccupant. » Des mesures sont prises et les sapeurs-pompiers sont sur le terrain pour soulager », a indiqué M. Kamara, précisant que la situation a été signalée aux autorités centrales. En l'absence de nouvelles pluies, une reprise des cours est envisagée d'ici à la fin de la semaine.

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Au-delà des inondations, le département fait face à d'autres défis. Selon l'Inspection d'académie, 64 établissements nécessitent une réhabilitation et les besoins en tables-bancs sont estimés à 9 500 unités. Le déficit en personnel enseignant atteint, quant à lui, 354 enseignants dans les cycles élémentaire et secondaire.