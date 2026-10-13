Sénégal: Des familles toujours dans l'attente d'une issue

Le Collectif des détenteurs de titres dénonce l'enlisement du dossier foncier lotissement « Hangar Pèlerin » de l'aéroport Dakar-Yoff et annonce une série d'actions de sensibilisation et de mobilisation. Dans un communiqué publié le 11 octobre,il réclame des mesures concrètes de l'État ainsi qu'un calendrier précis pour sortir de l'impasse.

Le dossier du lotissement « Hangar Pèlerin » de l'aéroport de Dakar-Yoff reste sans issue définitive au grand désarroi des familles qui y ont investi leurs économies dans l'espoir d'accéder à la propriété. Dans un communiqué publié le 11 octobre, le Collectif des détenteurs de titres interpelle les autorités et annonce une série d'actions destinées à sensibiliser l'opinion publique sur les conséquences humaines, sociales et financières de ce blocage.

Depuis plusieurs années, les personnes concernées vivent dans l'incertitude, entre démarches administratives et engagements qui tardent à se concrétiser. Malgré les sollicitations adressées aux autorités, aucune décision définitive n'a permis de clarifier leur situation. Pour ces détenteurs de titres, l'attente se prolonge au prix de sacrifices financiers et de projets familiaux suspendus. Le Collectif dit saluer l'attention accordée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la gouvernance foncière et à la protection des droits des citoyens.

Les démarches entreprises auprès de l'administration n'ont pas permis de dénouer le dossier. Le Collectif rappelle avoir adressé des correspondances au ministre des Finances et du Budget les 21 août 2024 et 23 juin 2025, ainsi qu'au chef de l'État et au directeur des Domaines en juin 2025.

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L'annonce faite lors du Conseil des ministres du 12 mars 2025 avait pourtant laissé entrevoir une issue. La clôture du processus de vérification du site de Hangar Pèlerin était alors annoncée pour la fin du mois de juin 2025. Mais cette échéance est passée sans qu'une solution définitive soit apportée, nourrissant la déception des détenteurs de titres.

Outre ces procédures administratives, le Collectif met en avant la détresse des ménages concernés. Ses membres ne sont pas des spéculateurs fonciers, mais des citoyens qui ont engagé leurs économies, parfois contracté des prêts ou consenti d'importants sacrifices pour acquérir une parcelle. L'absence de dénouement pèse lourdement sur leur quotidien. Face à l'impasse, l'organisation prévoit une série d'actions d'information et de mobilisation citoyenne.