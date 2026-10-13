Sénégal/Tunisie: Les Lionnes visent le troisième tour face à la Tunisie, ce soir

Victorieuses (1-0) à l'aller à Radès, les Lionnes du Sénégal reçoivent la Tunisie ce mardi 13 octobre 2026 à 17 heures, au stade Léopold Sédar Senghor. Les joueuses d'Abatalib Fall devront préserver leur avantage pour décrocher leur qualification au troisième tour des éliminatoires des JO de Los Angeles 2028.

C'est aujourd'hui, mardi, que les Lionnes du Sénégal retrouvent les Aiglonnes de Carthage de la Tunisie pour le match retour du deuxième tour des éliminatoires africaines des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Victorieuses à l'aller (1-0) à Radès, les Sénégalaises tenteront de confirmer leur avantage et de décrocher leur qualification pour le troisième tour, à domicile.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17 heures au stade Léopold Sédar Senghor, où les joueuses sénégalaises pourront compter sur le soutien de leur public pour franchir cette nouvelle étape vers les Jeux olympiques.

Un peu moins d'une semaine après leur succès en terre tunisienne, les joueuses dirigées par Abatalib Fall abordent cette seconde manche avec une courte avance. Un avantage qu'elles devront défendre avec sérieux face à une sélection nord-africaine déterminée à renverser la situation.

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Si les Sénégalaises ont pris une option sur la qualification grâce à leur victoire à l'extérieur, elles devront néanmoins rester concentrées jusqu'au coup de sifflet final pour éviter toute mauvaise surprise.

À l'aller, Ndèye Awa Casset avait inscrit l'unique but de la rencontre à la 63e minute, offrant aux Lionnes une précieuse victoire et un avantage considérable à l'extérieur. Cette réalisation permet aux Sénégalaises d'aborder le match retour dans une position favorable, même si rien n'est encore acquis.

Les Tunisiennes, contraintes de réagir après leur défaite à domicile, devraient tout mettre en œuvre pour refaire leur retard et relancer leurs chances de qualification.

L'enjeu sera de préserver leur avantage tout en cherchant à mettre en difficulté leurs adversaires. Devant leur public, les Lionnes auront ainsi l'occasion de confirmer le résultat obtenu à Radès et de poursuivre leur parcours dans ces éliminatoires africaines.