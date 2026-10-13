Ethiopie: Les relations entre le pays et la Russie dans le secteur agroalimentaire devraient favoriser le transfert de technologies et la sécurité alimentaire

Addis Ababa — Le renforcement de la coopération agroalimentaire entre l'Éthiopie et la Russie pourrait accélérer le transfert de technologies, stimuler la productivité agricole, améliorer la sécurité alimentaire et ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement, ont déclaré les parties prenantes lors d'une table ronde organisée par l'ENA.

Le représentant commercial russe en Éthiopie, Yaroslav Tarasyuk, a souligné que l'Éthiopie s'était imposée comme l'un des dix principaux partenaires commerciaux de la Russie en Afrique.

M. Tarasyuk a noté une dynamique significative dans les échanges bilatéraux jusqu'en 2025, portée par une multiplication par quatre des exportations russes vers l'Éthiopie et un doublement des exportations éthiopiennes vers la Russie.

L'Éthiopie a exporté vers la Russie 18 000 tonnes de café vert, d'une valeur de 123 millions de dollars américains, ainsi que des fleurs, des fruits, des légumes, des avocats, des herbes aromatiques et d'autres produits agricoles. De son côté, la Russie fournit à l'Éthiopie des produits de base essentiels, notamment des engrais minéraux et de l'huile de tournesol.

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M. Tarasyuk a souligné la nécessité d'étendre la coopération au-delà du commerce traditionnel pour y inclure les investissements conjoints, le transfert de technologies et la production locale de machines et d'intrants agricoles. Il a affirmé que la Russie était prête à partager ses technologies agricoles de pointe et à soutenir le développement des capacités de production de l'Éthiopie.

Il a identifié la culture du tournesol, la production avicole et le développement du secteur laitier comme des domaines prometteurs pour la coopération bilatérale, soulignant que l'augmentation de la production nationale de tournesol pourrait aider l'Éthiopie à réduire sa dépendance vis-à-vis des huiles alimentaires importées.

Weyssa Garedew, directeur du programme de commercialisation des cultures à l'Institut de transformation agricole, a fait remarquer que l'agriculture restait un pilier central de l'économie éthiopienne.

Ce secteur représente environ 30 à 40 % du produit intérieur brut, assure les moyens de subsistance d'environ 79 millions de personnes et représente environ 80 % des exportations.

Cependant, M. Garedew a souligné que la croissance démographique, le changement climatique et l'accès limité aux intrants continuent de freiner la productivité. Il a insisté sur le besoin crucial d'un approvisionnement fiable en engrais, de mécanisation, de produits agrochimiques et de technologies modernes pour transformer le secteur.

Il a ajouté qu'une coopération renforcée avec la Russie pourrait faciliter le transfert de technologies, renforcer les capacités locales et introduire des solutions adaptées aux conditions agricoles de l'Éthiopie.

Par ailleurs, des projets sont en cours pour créer environ 50 entreprises agroalimentaires afin d'accélérer la commercialisation, de dynamiser la transformation agricole et d'améliorer l'accès au marché pour les agriculteurs.

De son côté, Habtamu Million, directeur national de la société Promising International Trading Company, a souligné que le développement de la transformation locale des produits agricoles est essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire, créer des emplois et faciliter le transfert de technologies.

Il a souligné que l'expertise de la Russie en matière de production, de stockage, de transport et de transformation des céréales pourrait considérablement renforcer l'industrie agroalimentaire éthiopienne.

Son entreprise explore actuellement des opportunités dans les domaines de la mouture des céréales et de l'extraction d'huiles alimentaires afin d'accroître l'offre nationale et de générer une plus grande valeur économique.

Habtamu a également souligné la nécessité de moderniser les installations de transformation, d'améliorer la qualité des produits et de perfectionner les conditionnements afin de rendre les exportations agricoles éthiopiennes plus compétitives à l'échelle internationale.

Dareskedar Taye, président de l'Union des diasporas africaines en Russie et directeur de l'Association de la communauté éthiopienne, a mis en avant le rôle clé que joue la diaspora dans le rapprochement entre les entreprises éthiopiennes et russes.

Il a souligné que les Africains vivant en Russie peuvent tirer parti de leur connaissance des deux marchés pour favoriser les investissements, les transferts de technologie et les partenariats commerciaux.

M. Dareskedar a insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions d'investissement, de simplifier les procédures administratives et de renforcer les liens institutionnels afin de maximiser ce potentiel.

Tsedeke Abate, ancien directeur général de l'Institut éthiopien de recherche agricole, a souligné l'urgence de donner la priorité à la productivité, à la diversification, à la création de valeur ajoutée et à la recherche afin de répondre aux besoins d'une population éthiopienne en forte croissance.

Il a averti que la population devrait atteindre entre 205 et 210 millions d'habitants d'ici 2050, ce qui exigera une augmentation substantielle de la production alimentaire.

Tsedeke a indiqué que l'Éthiopie avait dépensé environ 2,6 milliards de dollars américains en importations alimentaires pour la seule année 2023, dont 684 millions de dollars américains en huile de cuisson.

Selon lui, le développement de la production et de la transformation nationales est essentiel pour réduire la dépendance vis-à-vis des importations et augmenter la valeur des exportations.

Il a en outre souligné que les partenariats internationaux devaient reposer sur l'égalité mutuelle, l'Éthiopie et les autres nations africaines jouant un rôle moteur dans la définition de leurs propres programmes agricoles.

Le renforcement des liens avec la Russie pourrait permettre d'assurer l'approvisionnement en engrais, de faire progresser la recherche agricole et de soutenir les établissements de formation.

Les parties prenantes ont convenu que l'approfondissement de la coopération entre l'Éthiopie et la Russie dans le domaine de l'agroalimentaire permettrait d'accroître la productivité agricole, de développer la transformation locale, d'améliorer la sécurité alimentaire et d'ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'investissement et de transfert de technologies.