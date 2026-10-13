Ethiopie: Le pays appelle à un renforcement de la coopération scientifique internationale lors de la 65e session du GIEC à Addis-Abeba

Addis Ababa — Le ministre éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, Dr Habtamu Itefa, a souligné l'importance de la coopération scientifique internationale face aux changements climatiques, à l'occasion de l'ouverture de la 65e session du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), organisée à Addis-Abeba.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre a souhaité la bienvenue aux représentants des États membres du GIEC, aux scientifiques et aux partenaires internationaux, tout en réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'action climatique et du développement durable.

Le ministre a rappelé que l'Éthiopie, se caractérise par une grande diversité de reliefs et de conditions climatiques. Il a également souligné le rôle du pays dans les ressources hydriques régionales, notamment à travers le bassin du Nil Bleu, dont les eaux contribuent à soutenir les populations de plusieurs pays voisins.

Dr Habtamu Itefa a, par ailleurs, souligné que « nous sommes un champion mondial de l'action climatique. »

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Le ministre a également mis en avant l'Initiative Héritage vert (Green Legacy Initiative), lancée sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed.

Abordant les travaux de la 65e session du GIEC, le ministre a insisté sur la nécessité de traduire les connaissances scientifiques en solutions concrètes pour les décideurs politiques, en particulier dans les pays en développement.

« Comment le septième rapport d'évaluation (AR7) permettra-t-il d'apporter des solutions concrètes aux décideurs politiques et de contribuer au prochain bilan mondial ? », a-t-il interrogé, appelant à renforcer les capacités scientifiques et à combler les lacunes en matière de données climatiques dans les pays en développement.

Il a souligné que des données fiables sont indispensables pour mieux évaluer les vulnérabilités économiques et sociales, anticiper les évolutions climatiques et définir des mesures efficaces d'adaptation et d'atténuation.

Le ministre a également rappelé la contribution des institutions éthiopiennes, notamment de l'Institut éthiopien de météorologie, aux travaux du GIEC, à travers la participation de scientifiques et d'experts aux activités d'évaluation et de recherche.

En conclusion, Dr Habtamu Itefa a exprimé sa reconnaissance au GIEC pour avoir choisi l'Éthiopie comme pays hôte de cette session, soulignant les efforts déployés pour moderniser les services météorologiques nationaux.

Il a invité les participants à découvrir la culture et l'hospitalité éthiopiennes, tout en réaffirmant le soutien du gouvernement aux travaux de la session.

La réunion offre ainsi aux représentants des États membres et à la communauté scientifique une occasion d'examiner les priorités du septième rapport d'évaluation du GIEC et de renforcer le dialogue entre les connaissances scientifiques et l'élaboration des politiques climatiques.