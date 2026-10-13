Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne que les investissements dans les infrastructures météorologiques et les systèmes de données sont essentiels à la résilience climatique

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le renforcement des institutions nationales, la modernisation des capacités technologiques et le développement des infrastructures de données au sein de l'Institut éthiopien de météorologie constituaient des mesures essentielles pour améliorer la résilience climatique du pays et soutenir les secteurs économiques clés.

Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à l'Institut éthiopien de météorologie, soulignant le rôle crucial que joue cette institution de longue date dans la promotion du développement national et le renforcement de la résilience climatique à travers le pays.

À l'issue de cette visite, le Premier ministre a souligné que cette rencontre avait réaffirmé la nécessité de poursuivre la collecte de données météorologiques, la recherche scientifique et le progrès technologique afin de renforcer les capacités nationales en matière d'anticipation et de réponse à l'évolution des phénomènes météorologiques et des conditions climatiques.

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Soulignant la nécessité d'un développement institutionnel ciblé, le Premier ministre Abiy a déclaré que le renforcement d'institutions telles que l'Institut de météorologie d'Éthiopie exigeait des investissements soutenus dans les ressources humaines, les technologies modernes et les infrastructures de données.

Il a souligné que ces investissements stratégiques étaient essentiels pour améliorer les services fondamentaux dont dépendent fortement des secteurs nationaux clés, notamment l'agriculture, la gestion des ressources en eau, la santé publique, l'aviation et la gestion des risques de catastrophe.

Le Premier ministre a souligné l'importance cruciale des systèmes d'alerte précoce, soulignant leur rôle essentiel pour aider le pays à anticiper les risques, à identifier les zones où les interventions sont les plus nécessaires et à agir de manière rapide et efficace.

Des données météorologiques fiables, lorsqu'elles sont transformées en informations exploitables, permettent de sauver des vies, de protéger les moyens de subsistance et de favoriser une meilleure prise de décision à tous les niveaux de gouvernance.

Le Premier ministre Abiy a en outre fait remarquer que un travail météorologique efficace va bien au-delà de l'observation par satellite.

Il a souligné que ce système repose essentiellement sur un réseau solide, couvrant l'ensemble du territoire national, de stations de collecte de données et de centres de traitement où les informations sont recueillies, traitées et analysées afin de permettre la mise en oeuvre d'actions rapides et vitales.