Ethiopie: Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane félicite le Premier ministre Abiy pour sa réélection

13 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a adressé un télégramme de félicitations au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à la suite de sa réélection pour un nouveau mandat de cinq ans.

Dans ce message, le prince héritier Mohammed ben Salmane a adressé ses sincères félicitations et a souhaité au Premier ministre Abiy beaucoup de succès dans l'exercice de ses fonctions.

Il a également exprimé ses meilleurs voeux de progrès et de prospérité pour le peuple ami de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, selon l'Agence de presse saoudienne (SPA).

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.