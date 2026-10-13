Ethiopie: Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane félicite le Premier ministre Abiy pour sa réélection

Addis Ababa — Le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a adressé un télégramme de félicitations au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à la suite de sa réélection pour un nouveau mandat de cinq ans.

Dans ce message, le prince héritier Mohammed ben Salmane a adressé ses sincères félicitations et a souhaité au Premier ministre Abiy beaucoup de succès dans l'exercice de ses fonctions.

Il a également exprimé ses meilleurs voeux de progrès et de prospérité pour le peuple ami de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, selon l'Agence de presse saoudienne (SPA).