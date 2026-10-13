Ethiopie: Le pays et le FMI étudient la possibilité d'un soutien accru aux réformes budgétaires et monétaires

Addis Ababa — La délégation éthiopienne a tenu des réunions bilatérales distinctes avec le Département des affaires budgétaires et le Département des marchés monétaires et des capitaux (MCM) du Fonds monétaire international (FMI) afin de renforcer les capacités institutionnelles et de faire avancer le programme de réformes économiques en cours dans le pays.

Ces discussions se sont déroulées en marge des Assemblées annuelles 2026 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à Bangkok, en Thaïlande.

Les discussions avec le Département des affaires budgétaires du FMI ont porté sur le renforcement des capacités du ministère des Finances éthiopien, l'examen de l'assistance technique en cours et l'identification des possibilités d'un soutien supplémentaire en adéquation avec les priorités de réforme du ministère.

Lors d'une réunion distincte avec le Département des marchés monétaires et financiers, la délégation a abordé le renforcement des capacités institutionnelles de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), l'examen de l'assistance technique en cours fournie par le FMI et l'étude de possibilités de soutien supplémentaire pour faire avancer le programme de réforme de la banque centrale.

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Selon la Banque centrale d'Éthiopie, ces engagements soulignent les efforts déployés par l'Éthiopie pour approfondir sa coopération avec le FMI, renforcer les capacités des principales institutions économiques et consolider les réformes budgétaires et monétaires en cours.