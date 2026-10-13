Congo-Kinshasa: Les usagers des bus Transco dénoncent la résurgence de la pratique du « demi-terrain » à Kinshasa

Les usagers des bus de la société de transport public Transco dénoncent le retour de la pratique du « demi-terrain » sur plusieurs axes de Kinshasa depuis le début du mois d'octobre, selon des témoignages recueillis par Radio Okapi lundi 12 octobre.

Sur la ligne reliant le Quartier 1 à Kinkole, dans l'est de la capitale, plusieurs conducteurs interrompent leur trajet à Mikondo, avant le terminus prévu. Les passagers sont alors contraints de descendre et de prendre d'autres bus pour poursuivre leur déplacement, notamment vers Bibwa puis Kinkole.

Cette pratique oblige les voyageurs à payer plusieurs courses pour atteindre leur destination. Selon le témoignage d'un passager recueilli lundi 12 octobre, un trajet normalement facturé à 500 francs congolais peut ainsi coûter jusqu'à trois fois ce montant.

« Monter à bord d'un bus Transco ne garantit plus d'arriver à destination », déplore cet usager.

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La résurgence du « demi-terrain » complique ainsi les déplacements des habitants concernés et pèse davantage sur leur budget quotidien de transport.

Un passager victime de cette situation témoigne de sa détresse : « Nous souffrons pour nos déplacements. Les bus de la société font du demi-terrain. Les itinéraires ne sont plus respectés. C'est bien mentionné Kinkole, mais les conducteurs s'arrêtent à Mikondo. De là, nous payons la course pour Bibwa. Une fois arrivés, nous devons encore payer pour Kinkole. »

Appel à l'intervention de la direction de Transco

Face à cette situation, les usagers demandent aux responsables de l'entreprise publique TRANSCO, de renforcer le contrôle des itinéraires et de sanctionner les contrevenants.

Contactée, la direction de Transco n'a pour l'instant pas réagi à ces interpellations.