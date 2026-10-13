Congo-Kinshasa: La MONUSCO remet 16 motos aux autorités locales de Beni pour renforcer la sécurité de proximité

La MONUSCO a remis, lundi 12 octobre, 16 motos aux autorités administratives locales de la région de Beni, au Nord-Kivu, afin de faciliter leurs déplacements sur le terrain et de renforcer la collaboration entre les autorités et la population en matière de sécurité.

Cette dotation vise notamment les responsables du secteur de Ruwenzori, des communes de Bulongo et de Lume, ainsi que plusieurs quartiers de la commune frontalière de Kasindi-Lubirigha.

Le manque de moyens de transport constituait un obstacle pour les responsables locaux, notamment pour répondre aux alertes de la population et participer aux réunions officielles, en raison des coûts élevés des déplacements, selon leur témoignage.

Le bourgmestre de Kasindi, Gilbert Bwambale Mughanirya, a salué cette dotation, estimant qu'elle permettra aux cadres de base d'être davantage présents auprès des habitants.

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« Les équipements que nous avons reçus grâce à nos partenaires et à l'inspection territoriale nous permettent aujourd'hui d'être plus présents sur le terrain afin d'améliorer la gouvernance sécuritaire. [...] Aujourd'hui avec cette donation de la MONUSCO, les cadres de base vont respirer, ils seront rapides pour répondre aux exigences de la communauté. », a-t-il fait savoir.

Selon lui, cette collaboration contribue également à la gouvernance sécuritaire participative dans la région.

Une continuité dans l'appui logistique

Cette remise s'inscrit dans le prolongement d'une initiative similaire menée trois mois plus tôt, au cours de laquelle la MONUSCO avait déjà octroyé 32 motos aux chefs de quartiers des quatre communes de la ville de Beni.

Ces efforts conjoints visent à pérenniser le modèle de gouvernance sécuritaire participative fondé sur la proximité et la confiance mutuelle.