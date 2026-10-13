Congo-Kinshasa: Christian Moleka - « Kabila s'est assumé, aujourd'hui, les masques sont tombés »

« Le constat, c'est qu'il s'est assumé et aujourd'hui, les masques sont tombés ».

C'est en ces termes que l'analyste politique Christian Moleka réagit ce mardi 13 octobre, à la décision de l'ancien président Joseph Kabila de prendre la tête du Front pour la refondation de la nation (FRN). Selon lui, cette nouvelle posture clarifie les positions des acteurs politiques congolais et pourrait rebattre les cartes autour des initiatives de dialogue national et des processus de paix en cours.

Joseph Kabila a officiellement pris la tête du FRN, un nouveau mouvement politico-militaire, lundi 12 octobre à Goma, ville contrôlée par la coalition rebelle AFC/M23 depuis plus de deux ans. Selon les informations communiquées lors de cette annonce, la création du FRN marque la dissolution de l'ancienne coalition. Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, deux figures de l'AFC/M23, occupent les fonctions de vice-présidents au sein de cette nouvelle structure.

Pour Christian Moleka, cette évolution était prévisible au regard du discours et des positions exprimées par Joseph Kabila lors de sa précédente prise de parole. L'analyste estime que l'ancien chef de l'État laissait déjà entrevoir une orientation plus tranchée, éloignée de la perspective d'un dialogue.

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« On sentait qu'il allait faire le grand saut et éventuellement aller vers une approche beaucoup plus clivante que celle du dialogue », explique-t-il.

Selon lui, cette prise de position rend désormais plus lisibles les rapports entre les différents acteurs politiques, y compris ceux qui se trouvent à Kinshasa.

Les processus de dialogue remis en question

Christian Moleka estime que cette nouvelle configuration pourrait avoir des conséquences sur les initiatives engagées pour tenter de résoudre la crise congolaise. Il évoque notamment les appels à un dialogue national inclusif et les processus de paix en cours, dont celui de Doha.

L'analyste s'interroge sur la manière dont les acteurs qui défendent une solution négociée vont adapter leurs positions après l'annonce de Joseph Kabila.

« Aujourd'hui, on est face à un retournement des cartes qui va totalement chambouler les processus internes », analyse-t-il.

Cette évolution soulève notamment la question de la participation des différentes parties à un éventuel dialogue national et de leur volonté de poursuivre les démarches engagées en faveur d'une solution inclusive à la crise.

Des démissions dans l'entourage de Kabila

La prise de position de l'ancien président suscite également des réactions dans son entourage. Plusieurs de ses collaborateurs, notamment issus du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), ont annoncé leur désolidarisation de cette initiative et présenté leur démission.

Le FRN invoque l'article 64 de la Constitution congolaise pour contester le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Cette disposition reconnaît à tout Congolais le devoir de faire échec à la prise ou à l'exercice du pouvoir par la force ou en violation des dispositions constitutionnelles.

Pour Christian Moleka, l'annonce du FRN marque une nouvelle étape dans le paysage politique congolais, avec des conséquences possibles sur les alliances et les initiatives de dialogue. Il précise que les positions que prendront les différents acteurs face à cette nouvelle configuration restent déterminantes pour la suite des démarches politiques en cours.