Congo-Kinshasa: Le parti ADDCONGO dénonce la lenteur de l'enquête sur la mort de son militant Manassé Lomboto

Près d'un mois après la mort de Manassé Lomboto, cadre du parti Action pour la Démocratie et le Développement au Congo, ADDCONGO, dirigé par son autorité morale, Prince Epenge, cette formation politique a dénoncé, lundi 12 octobre, l'absence d'avancées dans l'enquête annoncée par le ministère de la Justice.

Le militant avait été admis à l'hôpital à la suite des troubles survenus le 15 septembre dernier, lors de la marche organisée par la coalition de l'opposition C64, dont ADDCONGO est membre. Il est décédé quelques jours plus tard.

Le corps de Manassé Lomboto est conservé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Ses funérailles, prévues quelques semaines plus tard, avaient été suspendues par les autorités judiciaires.

Sa famille et ses proches s'étaient pourtant présentés à l'hôpital du Cinquantenaire pour lui rendre un dernier hommage avant son inhumation.

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Deux semaines après le refus essuyé par la famille et les proches pour procéder à l'enterrement de la victime, aucune avancée significative n'a été enregistrée sur le plan judiciaire. La direction du parti politique exprime sa vive inquiétude face à cette stagnation.

Le docteur David Ekamba, secrétaire général d'ADDCONGO, fustige l'inaction des instances de poursuite :

« ADDCONGO et son président, M. Prince Epenge, dénoncent avec beaucoup de fermeté la lenteur avec laquelle le parquet de Kalamu mène les enquêtes sur l'assassinat de notre camarade Manassé Lomboto. Le parquet nous avait dit attendre le rapport sur la réquisition médicale déjà faite. Mais jusqu'à ce jour, nous ne voyons rien, rien n'est fait. L'assassinat de notre camarade ne restera pas impuni. »

Appel à l'opinion nationale et internationale

Face à ce qu'il qualifie de piétinement judiciaire, le parti d'opposition prend à témoin la communauté nationale et internationale pour exiger toute la lumière sur les circonstances ayant entraîné le décès de Manassé Lomboto lors de la manifestation de la C64.

Contactées par Radio Okapi, les autorités judiciaires n'avaient pas encore réagi au moment de la publication de cet article.