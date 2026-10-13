Congo-Kinshasa: Création du FRN par Kabila - Le député Joseph Nkoy appelle à « faire bloc » derrière Félix Tshisekedi

Le député national Joseph Nkoy Wembo, élu de Katako-Kombe, dans la province du Sankuru et membre de l'Union sacrée de la Nation, appelle les Congolais de tous bords à faire bloc derrière le président Félix Tshisekedi et les institutions de la République pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Cet appel intervient au lendemain de la création du Front pour la refondation de la nation (FRN), un mouvement qualifié de politico-militaire, dirigé par l'ancien président Joseph Kabila.

En sa qualité de Rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Joseph Nkoy estime que les liens entre Joseph Kabila et la rébellion de l'AFC/M23 étaient déjà évoqués dans des rapports d'experts des Nations unies.

« Notre devoir en tant que peuple est de nous mobiliser pour constituer un bloc autour du président de la République et des autres institutions », déclare-t-il.

Pour le député, la prise de position de Joseph Kabila à la tête du FRN ne constitue pas une surprise. Il rappelle que le président Félix Tshisekedi avait déjà évoqué les liens présumés entre l'ancien chef de l'État et la rébellion de l'AFC/M23.

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« Si pour certains cela est un fait nouveau, tel n'est pas le cas pour nous », affirme Joseph Nkoy Wembo, qui se réfère à des rapports d'experts des Nations unies ayant, selon lui, fait état du rôle de Joseph Kabila dans la conduite du mouvement rebelle.

Un appel à défendre la souveraineté nationale

Dans son intervention, le député insiste sur la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de la RDC, dans un contexte marqué par le conflit dans l'est du pays et les tensions avec le Rwanda.

Il appelle les Congolais à se mobiliser face à ce qu'il qualifie de projet des « ennemis de notre pays ». Il évoque également plusieurs figures historiques, notamment Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et Étienne Tshisekedi, pour souligner l'importance de l'unité nationale.

Joseph Kabila a officiellement pris la tête du FRN lundi 12 octobre à Goma, ville contrôlée par la coalition rebelle AFC/M23. Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, deux figures de cette coalition, occupent les fonctions de vice-présidents au sein de la nouvelle structure.