Congo-Kinshasa: Le gouvernement mise sur 22 800 km de routes et de rails pour accélérer le désenclavement du pays

13 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouvernement congolais entend faire de la connectivité des infrastructures de transport un levier majeur de développement. À travers un programme de 22 800 kilomètres de routes et de voies ferrées, l'exécutif ambitionne de renforcer les échanges commerciaux, faciliter la mobilité des populations et soutenir la croissance économique à l'échelle nationale.

Cette vision a été présentée lundi à Kinshasa par le ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics (ITP), John Banza Lunda, lors d'un échange avec la presse.

Selon le ministre, le programme de désenclavement repose sur la création de connexions entre plusieurs corridors stratégiques du pays afin d'améliorer l'intégration économique nationale et régionale.

« Nous conduisons un programme de désenclavement et de connectivité du pays par la voie routière, 22 800 km. La première phase concerne quelques axes stratégiques notamment la connectivité entre certains corridors stratégiques du pays », a-t-il expliqué.

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Parmi les infrastructures prioritaires figurent notamment les corridors de Banana, de Lobito et de la Paix. Ce dernier comprend la première autoroute du pays reliant Mbuji-Mayi à Bukavu sur une distance de 1 080 kilomètres.

Pour John Banza Lunda, l'enjeu consiste également à relier ces corridors au corridor central, qui offre à la RDC un accès vers l'Afrique de l'Est à travers le port tanzanien de Dar-es-Salaam.

« Nous avons insisté non seulement sur la connectivité entre ces trois corridors essentiels, mais aussi sur la connexion entre ces trois corridors et le corridor central. Parce que le corridor central nous donne accès à l'est de l'Afrique par le port de Dar-es-Salaam », a souligné le ministre.

Selon lui, l'interconnexion de ces différents axes devrait permettre à terme de rattacher la RDC au corridor transafricain, renforçant ainsi les échanges au sein de la sous-région et au-delà.

La réalisation de ce vaste programme d'infrastructures de base s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Les autorités espèrent que ces investissements contribueront à réduire l'isolement de plusieurs régions du pays et à stimuler durablement l'activité économique nationale.

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