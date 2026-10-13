Congo-Kinshasa: Joseph Kabila à la tête du mouvement politico-militaire FRN, qui succède à l'AFC/M23

L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a officiellement pris la tête du Front pour la refondation de la nation (FRN), un nouveau "mouvement politico-militaire". L'annonce a été faite lundi 12 octobre à Goma, ville sous occupation de la coaltion rebelle AFC-M23 depuis plus de deux ans. Cette création marque la dissolution de la coalition AFC/M23, selon les informations communiquées lors de cette annonce.

Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, deux figures de l'ancienne coalition, occupent les fonctions de vice-présidents au sein de la nouvelle structure rebelle.

Le nouveau mouvement invoque l'article 64 de la Constitution congolaise pour contester le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Cet article prévoit notamment que « tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles ».

À ce stade, le gouvernement congolais ne s'est pas encore exprimé sur cette annonce.

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Des désolidarisations dans l'entourage de Kabila

La décision de Joseph Kabila suscite déjà des réactions dans son entourage. Plusieurs de ses collaborateurs, militant notamment au sein de son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, (PPRD), ont annoncé leur désolidarisation de cette initiative et présenté leur démission.