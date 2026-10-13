Congo-Kinshasa: Bâtiment des Affaires étrangères - Electricité défaillante, locaux saturés et sanitaires précaires

Le bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa présente d'importants problèmes d'infrastructures, de sécurité et de capacité d'accueil. C'est le principal constat dressé lundi 12 octobre 2026 par le ministre des Infrastructures et Travaux publics (ITP), John Banza Lunda, à l'issue d'une mission d'inspection menée au siège du ministère des Affaires étrangères et sur le site de la Coopération internationale.

Accompagné d'une équipe d'experts, le ministre des ITP a effectué cette visite à l'invitation de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Kayikuamba. L'objectif était d'évaluer l'état des infrastructures et de définir les actions prioritaires à engager, rapporte le ministère des ITP sur son compte X.

L'inspection a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements majeurs : déficit d'alimentation électrique, réseau de plomberie vétuste, sanitaires dépourvus d'eau courante et insuffisances en matière de sécurité, notamment au niveau de la principale sortie de secours.

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Les experts ont également constaté des problèmes de drainage affectant le complexe diplomatique. Selon les observations réalisées sur place, les égouts et le système d'évacuation en béton du Centre financier voisin perturbent l'écoulement des eaux, tandis que la station-service installée sur le site soulève des préoccupations liées à sa stabilité et à la sécurité.

Construit en 1974, l'immeuble du ministère souffre également d'une saturation de ses espaces. Sur le site de la Coopération internationale, le Bureau de l'Intégration régionale ne dispose que de trois locaux surpeuplés, obligeant certains agents à travailler dans les couloirs.

La mission a par ailleurs relevé la nécessité de moderniser la Salle de Conférence Internationale afin de la mettre aux standards actuels. La Salle des Archives fait également face à plusieurs contraintes, notamment l'absence de sanitaires et des difficultés dans la gestion des usagers et l'installation du personnel.

Face à ces constats, John Banza Lunda a ordonné la tenue d'une réunion technique regroupant les experts chinois, la Direction des Bâtiments civils, le Secrétariat général aux ITP et son conseiller technique afin de finaliser un calendrier réaménagé des travaux et un devis actualisé du projet.

Les interventions envisagées portent sur la réhabilitation du patrimoine existant, l'évaluation des capacités d'accueil des infrastructures actuelles ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment R+5 dans le cadre d'un protocole d'accord en cours d'alignement avec la République populaire de Chine.

Le dossier technique et financier complet devra ensuite être soumis à l'arbitrage du Conseil des ministres en vue d'un lancement rapide des travaux.