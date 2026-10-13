Les Léopards seniors dames de la République démocratique du Congo (RDC) affrontent les dames de la Côte d'Ivoire ce mardi 13 octobre 2026, à 19 heures, au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette rencontre compte pour le match retour du deuxième tour des éliminatoires du tournoi de football féminin des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Les Congolaises abordent cette confrontation avec un retard de 3 buts à combler, après leur défaite (1-4) au match aller, disputé vendredi 9 octobre au stade TP Mazembe de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.

Sous la direction de Pamphile Mihayo, les Léopards dames devront améliorer leur efficacité offensive pour espérer renverser la situation face aux Ivoiriennes. Elles sont appelées à réaliser une remontée importante à l'extérieur pour poursuivre leur parcours dans ces éliminatoires.

De leur côté, les Ivoiriennes abordent ce match retour avec un avantage de 3 buts acquis lors de la première confrontation.