Nigeria: Ayra Starr entre dans l'histoire avec une performance remarquée à la mi-temps d'un match de la NFL à Londres

La chanteuse nigériane Ayra Starr est devenue, dimanche 11 octobre, la première artiste africaine à être tête d’affiche du spectacle de la mi-temps d’un match international de la National Football League (NFL), lors de la rencontre entre les Philadelphia Eagles et les Jacksonville Jaguars, au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

La musique africaine a été mise à l’honneur sur la scène sportive internationale grâce à Ayra Starr. La chanteuse nigériane a assuré le spectacle de la mi-temps du match de NFL opposant les Philadelphia Eagles aux Jacksonville Jaguars, devant le public réuni au Tottenham Hotspur Stadium, le dimanche 11 octobre.

L’artiste a ouvert sa prestation avec « Heaven Baby », avant d’enchaîner plusieurs titres de son répertoire, notamment « Santa », « Rush » et « Dangerous ». Elle a conclu son passage avec un medley de « Hot Body » et « Ms. Paper », offrant au public un aperçu de son univers musical, à la croisée de l’afrobeats et de la pop.

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Cette prestation constitue une étape importante dans la carrière de la chanteuse, qui devient la première artiste africaine à être tête d’affiche du spectacle de la mi-temps d’un match international de la NFL. Elle marque également une nouvelle occasion de faire découvrir les sonorités nigérianes à un public international, au-delà des circuits traditionnels de l’industrie musicale.

Avant l’événement, Ayra Starr avait exprimé son enthousiasme à l’idée de se produire à Londres, une ville qu’elle affectionne particulièrement. Elle avait également souligné l’importance, pour les artistes, de représenter leur culture et les communautés qui les soutiennent lorsqu’ils se produisent sur de grandes scènes internationales.

Née Oyinkansola Sarah Aderibigbe, Ayra Starr s’est imposée sur la scène musicale avec des titres comme « Away », « Bloody Samaritan » et « Rush ». Depuis ses débuts en 2021, elle a progressivement élargi son audience grâce à ses productions mêlant afrobeats, pop et influences R&B.

Sa participation au spectacle de la NFL s’inscrit dans une programmation internationale renforcée pour la saison 2026, avec sept spectacles de mi-temps prévus dans plusieurs pays et sur quatre continents. Cette stratégie témoigne de la volonté de la ligue américaine de football de renforcer sa présence à l’international, en associant les rencontres sportives à des prestations musicales de premier plan.

Avec cette apparition, Ayra Starr franchit une nouvelle étape dans son parcours international et contribue à accroître la visibilité de la musique africaine sur les grandes scènes mondiales.