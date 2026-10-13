Madagascar: Antsiva Radio - 97.6 FM - « Ny Marina » célèbre trente ans de débats et de dialogue

L'émission « Ny Marina », diffusée sur Antsiva Radio 97.6 FM, célèbre ses trente ans ce mardi 13 octobre. Lancée le 13 octobre 1996, elle offre un espace de débat sur les affaires nationales.

Trente ans se sont écoulés depuis la première diffusion de « Ny Marina ». Durant cette période, le contexte politique et social de Madagascar a changé, les médias ont évolué et les habitudes du public en matière d'information se sont transformées. Au fil de ces évolutions, l'émission a poursuivi sa mission : faire des affaires nationales un sujet de discussion et apporter des éclairages aux auditeurs.

Les débuts de « Ny Marina » sont liés au nom d'Ismaël Razafinarivo, l'un des initiateurs de l'émission, qui a contribué à sa conception et à sa réalisation. Annick Raherimanana, Nivo Ratiarison et Noël Randriantenaina ont également participé à son lancement.

Ce trentième anniversaire permettra de rappeler leur contribution, ainsi que celle de toutes les personnes qui se sont succédé pour préparer et réaliser l'émission.

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« Ny Marina » ne se limite pas à transmettre des informations. Son approche repose aussi sur le questionnement, l'explication des grandes affaires et les échanges d'idées. Les entretiens et la participation des auditeurs ont contribué, au fil des années, à créer un lien entre l'émission et son public.

Lorsqu'une affaire importante touche le pays ou qu'un problème préoccupe la société, il est essentiel de disposer d'un espace où chacun peut entendre des explications et des points de vue différents. Pour Antsiva Radio, « Ny Marina » a pour mission de donner la parole aux auditeurs et de les aider à comprendre l'actualité à travers des informations vérifiées et des débats équilibrés.

Éclairer et agir

Pour Michel Ralibera, rédacteur en chef d'Antsiva Radio, « la radio conserve un rôle majeur dans l'explication des informations importantes et des problèmes auxquels le pays est confronté. Au regard de la situation, nous avons besoin de solidarité et chacun doit prendre ses responsabilités », souligne-t-il.

Il insiste sur le fait que la connaissance des réalités ne suffit pas sans une prise de conscience et un engagement concret. « Nous devons apporter de l'espoir à la population, chacun selon ses possibilités, et contribuer à ce qui relève de notre rôle et de ce que nous considérons comme notre devoir », ajoute-t-il.

Pour « Ny Marina », cela signifie que le travail journalistique doit aller au-delà de la retransmission des débats. Il doit s'attacher à expliquer les problèmes et leurs causes, tout en donnant une place aux différents points de vue.

Antsiva Radio proposera une programmation spéciale le mardi 13 octobre pour célébrer les trente ans de « Ny Marina ». Selon le programme annoncé, la journée comprendra des retours sur l'histoire de l'émission, des témoignages, des interventions d'auditeurs et des réflexions sur son avenir. Elle permettra également de s'interroger sur le rôle de l'émission face à l'évolution des modes de diffusion de l'information et aux besoins du public.

Trente ans après son lancement, cet anniversaire rappellera la longévité de « Ny Marina », mais aussi les défis qui l'attendent : continuer à poser des questions, vérifier les informations, écouter le public et favoriser des débats équilibrés.