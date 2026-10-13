Madagascar: Musique - De nouvelles catégories dans les distinctions

La deuxième édition des Afromada Music Awards se tiendra le 17 octobre à Antananarivo. Plusieurs artistes malgaches sont en lice parmi les talents du continent africain et de sa diaspora.

Les Afromada Music Awards reviennent à Antananarivo. La deuxième édition se déroulera le samedi 17 octobre, à partir de 18 heures, au Radisson Blu, autour du thème « Célébrons ensemble la musique africaine ». Artistes, professionnels de l'industrie musicale et public sont attendus pour une soirée de prestations et de remise de prix, répartis en 21 catégories.

Les distinctions couvrent plusieurs profils et parcours : meilleur artiste africain, artiste de l'année, meilleure chanson de l'année, artiste tendance, meilleur artiste masculin et meilleure artiste féminine. Des récompenses sont également consacrées aux artistes d'Afrique de l'Ouest, du Nord, de l'Est, centrale et australe, ainsi qu'à ceux de l'océan Indien et de la diaspora.

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La cérémonie distinguera aussi les professionnels qui participent à la création et à la diffusion musicale, à travers les catégories du meilleur beatmaker ou arrangeur, du meilleur producteur ou promoteur et du meilleur réalisateur africain. S'y ajoutent les prix de la révélation de l'année, du meilleur artiste ragga ou reggae, du meilleur chorégraphe d'Afrique et du meilleur duo ou groupe africain. Le Prix d'or Afromada 2026, associé à Madagascar, complète les 21 distinctions annoncées.

Plusieurs artistes malgaches en lice

Big MJ, Chila, Wawa, Rim-Ka, D-Lain, Ambondrona, Reko Band, Denise, Tence Mena, Basta Lion et Mad Max figurent parmi les artistes malgaches nommés. Shyn, Dadi Love, Ceasar et Arnaah sont également en lice.

Selon les organisateurs, la désignation des lauréats repose sur les votes du public et l'appréciation d'un jury, notamment sur le talent musical. Les récompenses doivent saluer la contribution des artistes et des professionnels à la création musicale au cours de l'année écoulée.

À l'initiative de N'Guessan Koffi Toussaint, les Afromada Music Awards souhaitent s'inscrire durablement dans le calendrier musical africain. Les organisateurs entendent favoriser les échanges entre les acteurs du secteur et offrir une visibilité internationale aux artistes émergents comme aux talents confirmés. Leur ambition est de faire de Madagascar un lieu de rencontre annuel autour de la musique africaine et de sa diaspora.