Madagascar: Musique - De nouvelles catégories dans les distinctions

13 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

La deuxième édition des Afromada Music Awards se tiendra le 17 octobre à Antananarivo. Plusieurs artistes malgaches sont en lice parmi les talents du continent africain et de sa diaspora.

Les Afromada Music Awards reviennent à Antananarivo. La deuxième édition se déroulera le samedi 17 octobre, à partir de 18 heures, au Radisson Blu, autour du thème « Célébrons ensemble la musique africaine ». Artistes, professionnels de l'industrie musicale et public sont attendus pour une soirée de prestations et de remise de prix, répartis en 21 catégories.

Les distinctions couvrent plusieurs profils et parcours : meilleur artiste africain, artiste de l'année, meilleure chanson de l'année, artiste tendance, meilleur artiste masculin et meilleure artiste féminine. Des récompenses sont également consacrées aux artistes d'Afrique de l'Ouest, du Nord, de l'Est, centrale et australe, ainsi qu'à ceux de l'océan Indien et de la diaspora.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie distinguera aussi les professionnels qui participent à la création et à la diffusion musicale, à travers les catégories du meilleur beatmaker ou arrangeur, du meilleur producteur ou promoteur et du meilleur réalisateur africain. S'y ajoutent les prix de la révélation de l'année, du meilleur artiste ragga ou reggae, du meilleur chorégraphe d'Afrique et du meilleur duo ou groupe africain. Le Prix d'or Afromada 2026, associé à Madagascar, complète les 21 distinctions annoncées.

Plusieurs artistes malgaches en lice

Big MJ, Chila, Wawa, Rim-Ka, D-Lain, Ambondrona, Reko Band, Denise, Tence Mena, Basta Lion et Mad Max figurent parmi les artistes malgaches nommés. Shyn, Dadi Love, Ceasar et Arnaah sont également en lice.

Selon les organisateurs, la désignation des lauréats repose sur les votes du public et l'appréciation d'un jury, notamment sur le talent musical. Les récompenses doivent saluer la contribution des artistes et des professionnels à la création musicale au cours de l'année écoulée.

À l'initiative de N'Guessan Koffi Toussaint, les Afromada Music Awards souhaitent s'inscrire durablement dans le calendrier musical africain. Les organisateurs entendent favoriser les échanges entre les acteurs du secteur et offrir une visibilité internationale aux artistes émergents comme aux talents confirmés. Leur ambition est de faire de Madagascar un lieu de rencontre annuel autour de la musique africaine et de sa diaspora.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.