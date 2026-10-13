Madagascar: Pétanque/Championnat du Monde - Baloty et Tiana Kely, la bataille du milieu

Seize boulistes sont encore en lice au boulodrome d'Ankatso pour la dernière étape de la sélection nationale. Quatre représenteront Madagascar en Thaïlande.

La direction technique nationale de la Fédération Sport Boules malgache (FSBM) a lancé hier la deuxième et dernière phase de sélection au boulodrome d'Ankatso. Cette étape décisive, qui s'étale sur trois jours jusqu'à mercredi, réunit les seize meilleurs joueurs parmi les trente-cinq présélectionnés sur les quarante-trois initialement convoqués. Ils sont en lice pour décrocher les quatre places qualificatives aux championnats du monde de triplettes et de tirs de précision, prévus du 20 au 25 novembre à Khon Kaen, en Thaïlande.

« Nous avons finalement retenu les seize meilleurs, car il y avait des ex aEquo à la quinzième place », clarifie le directeur technique national, Juan Éric Rakotondralambo. Chaque joueur a choisi sa spécialité ou son poste : neuf se sont engagés en tir, cinq pointeurs et deux milieux.

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La dernière étape de sélection est marquée par un duel de choc pour le poste du milieu entre deux coéquipiers finalistes au Masters 2025. Il s'agit de l'expatrié du club de Décines, Faratiana Rakotoniaina, surnommé « Tiana Kely », vice-champion du monde de triplettes en 2024, et de Joseph Urbain Ramanantiaray, alias « Baloty », vice-champion du monde en individuel en 2025.

Poste stratégique

« Ces présélectionnés doivent effectuer quatre épreuves obligatoires à trois reprises et ils obtiendront une note individuelle chacun en série de pointes, de tirs, en partie doublette et tête-à-tête montée-descente, soit douze épreuves notées en tout », explique le premier responsable technique.

Les meilleurs joueurs à chaque poste, tireur, pointeur et milieu, seront sélectionnés en priorité. «Le poste stratégique du quatrième joueur sera confié au meilleur présélectionné capable de combler le manque parmi les trois joueurs sélectionnés par poste», précise Éric Rakotondralambo.

Crédité de 57 points, Baloty a terminé en tête du classement final de la première phase de sélection devant Tendry Fanjamanovofifaliana (52 points) et les troisièmes ex aEquo, l'expatrié Yves Sedrick Rakotoarisoa, Lova Satamandimby Rakotoarisoa et Tiana Kely (49 points). L'expatrié de Maurice, Alhenz Zoel Tonitsihoarana Ulricha, dit «Toutoune», est classé sixième et Daniel Rakotondrainibe, alias Zigle, huitième.

Les noms des quatre joueurs retenus seront dévoilés le lendemain du dernier jour du regroupement, le 15 octobre. Et la liste définitive sera envoyée le même jour avant midi à la fédération internationale. Le programme de préparation sera fixé après la publication de la liste des quatre retenus.

« Il faudra encore régler auprès de leur club respectif le cas des expatriés et les locaux seront surveillés de près aux prochains grands tournois à Mahajanga et à Fianarantsoa. La date du regroupement final sera fixée ultérieurement », précise le DTN. Le suspense reste encore intact à l'issue de la première journée de la dernière phase de sélection d'hier.