Madagascar: Atsimo Andrefana - Les réalités Mahafaly sous les feux des projecteurs

Le festival « Soavolo » a mis en lumière les richesses mahafaly dans trois communes d'Ampanihy-Ouest, dont Ejeda, qui revendique son autonomie administrative.

Progressons ». C'est le leitmotiv qui anime le festival « Soavolo », organisé pendant trois jours dans trois communes du district d'Ampanihy. La commune rurale de Fotadrevo donné le coup d'envoi de cette manifestation, qui reprend le nom donné à une espèce de zébu typique du territoire « Mahafaly », l'ethnie de cette partie du Sud-ouest de la région Atsimo Andrefana. Un grand spectacle, qui s'est étendu sur toute la journée, a marqué l'ouverture du festival, avec des artistes locaux qui ont offert des prestations remarquées.

Le lendemain, le 10 octobre, les festivités se sont déroulées dans la commune rurale d'Ejeda. Cette commune demande à devenir un district autonome et a ainsi exposé toutes ses potentialités. « Les richesses économiques telles que les zébus, les patates douces et surtout le manioc sont exposées dans ses stands. Il y a les richesses culturelles qui appartiennent à l'ethnie Mahafaly », explique Evaza, un habitant venu à la grande fête.

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Des services communaux comme la santé et l'éducation ont été aperçus parmi les exposants. L'objectif est de démontrer que la commune dispose des conditions administratives et territoriales nécessaires pour évoluer en un district. Les discours étaient déjà prêts pour la plaidoirie publique pour cette cause devant le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, qui a été attendu à Ejeda, mais apparemment retenu à la dernière minute. Le dispositif sécuritaire était déjà mis en place pour l'accueil du chef de l'État.

Politique

La commune d'Ampanihy-Ouest a clôturé le festival, organisé par le député élu dans cette circonscription, Marco Tsaradia, qui est aussi le vice-président de l'Assemblée nationale pour l'ex-province de Toliara. Le parlementaire a déjà organisé des festivals similaires en invitant des artistes de renom comme Black Nadia et autres. Cette fois-ci, des artistes locaux comme Kakajoh et Zezex ou encore Loss Belia d'Ejeda, Anicette qui vient du Nord du pays, ont animé les scènes.

« Cette année, le festival est plus grandiose, car il est organisé dans trois grandes communes du district d'Ampanihy. Des manifestations culturelles, notamment des chants et des prestations musicales d'artistes locaux, ont été proposées, avec des spectacles de plus grande envergure. Des démonstrations de « ringa », un sport traditionnel des Mahafaly, ont également eu lieu. L'objectif est de démontrer que ce district possède des richesses économiques et culturelles importantes et qu'il mérite qu'on tourne les yeux sur lui », explique le député.

Pour l'occasion, ce dernier a invité des députés de la région Atsimo Andrefana tels que le député d'Ankazoabo, de Toliara I, de Toliara II, ainsi que d'autres parlementaires des autres régions. Le petit bémol du festival « Soavolo » a été que les opérateurs miniers, qui sont nombreux dans le district d'Ampanihy, n'ont pas participé aux stands d'exposition, ni à Fotadrevo, où on y exploite de l'or et du graphite, ni à Ejeda ni à Ampanihy, riches en labradorite et pierres précieuses.