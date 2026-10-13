Congo-Brazzaville: Donation - Des kits scolaires pour les élèves de Makélékélé

La présidente de l'Association « Congo ma passion d'Afrique centrale », Princesse Line Gaëtane Mouangassa, a remis le 11 octobre des kits scolaires aux élèves des écoles primaires de la deuxième circonscription électorale de Makélékélé, premier arrondissement de Brazzaville.

Pour la donatrice, ce geste a une signification sociale importante parce que, a-t-elle expliqué, conformément aux documents fondamentaux de son association, les activités à caractère social occupent la première catégorie.

« Nous avons constaté que de nombreuses familles se trouvent parfois dans l'incapacité financière de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Or, notre organisation a pour but, entre autres, d'aider des personnes vulnérables et démunies. Voilà pourquoi j'ai acheté des cahiers, des livres, des sacs et autres matériels didactiques pour leur alléger des charges financières. Les parents vont compléter d'autres choses qui manquent », a déclaré Princesse Line Gaëtane Mouangassa.

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Ainsi, la donatrice a appelé les parents d'élèves et les apprenants à plus du suivi de leurs enfants pour cette année scolaire 2026-2027. « Les parents que nous sommes, nous devons préparer l'avenir de nos enfants en les formant. Le capital humain est une grande richesse pour un pays. Les enfants formés et éduqué sont un précieux trésor que nous léguons au pays. », a-t-elle renchéri.

De leur côté, les directeurs des écoles ciblées et autres cadres de l'administration pédagogique ont salué ce geste de l'association « Congo ma passion d'Afrique centrale ». Les apprenants, quant à eux, ont appelé cette organisation à multiplier les gestes sociaux de cette nature. « Nous remercions maman Princesse qui a bien voulu nous apporter tout ce précieux matériel didactique. Nous en ferons un bon usage. Nous souhaitons longue vie à son association », a déclaré l'élève Gaëlle Kounkou.