Congo-Brazzaville: Lions Clubs International - Germain Yamba élu gouverneur du District 103 Centre

Le Franco-congolais Germain Yamba, avocat au barreau de Tours et docteur en droit, a été élu gouverneur du District 103 Centre du Lions Clubs International, le 11 octobre en France, à l'issue du congrès d'automne tenu à Orléans. Membre du Lions Club Joué-lès-Tours Vallée du Lys, il accède ainsi à des nouvelles responsabilités au sein de cette organisation internationale de service.

Son élection traduit la confiance des délégués réunis à Orléans, qui ont salué son engagement associatif, sa disponibilité et sa volonté de servir les communautés. Il sera épaulé dans ses fonctions par Sylvie Borel, première vice-gouverneure, et Jean-Claude Sola, deuxième vice-gouverneur. Ensemble, ils auront pour mission de coordonner les activités du district et de renforcer les initiatives de solidarité portées par les clubs membres.

Un parcours jalonné de responsabilités

L'élection de Germain Yamba s'inscrit dans la continuité de son engagement au sein du Lions Clubs International. Après avoir exercé les fonctions de président de zone, il avait été élu deuxième vice-gouverneur en octobre 2024, poursuivant ainsi son parcours vers les instances dirigeantes du District 103 Centre.

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Sur le plan professionnel, le nouveau gouverneur est avocat au barreau de Tours depuis 1998 et titulaire d'un doctorat en droit. Il est également auteur de deux romans, témoignant d'un intérêt pour l'écriture qui complète son parcours juridique et associatif.

La solidarité au centre des priorités

À la tête du District 103 Centre, Germain Yamba sera appelé à accompagner les clubs dans la mise en oeuvre de leurs projets au bénéfice des communautés. Les actions humanitaires, la solidarité et l'engagement citoyen constituent, en effet, des axes majeurs de l'intervention du Lions Clubs International.

Cette nouvelle responsabilité ouvre ainsi une étape importante dans son parcours associatif. Avec son équipe, le gouverneur élu devra contribuer à consolider la dynamique du district et à soutenir les initiatives d'intérêt collectif, conformément à la devise du mouvement : « Nous servons ».