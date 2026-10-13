Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine apporte son aide aux sinistrés du 14 juin 2024

La République du Congo et la République populaire de Chine ont signé, le 12 octobre, à Brazzaville un mémorandum d'entente consécutif aux inondations survenues le 14 juin 2024 à Brazzaville. Cet accord officialise l'octroi d'une assistance financière de la Chine d'un montant de deux millions de dollars américains destinés aux populations sinistrées et à la reconstruction des infrastructures détruites lors de cette catastrophe.

La cérémonie officielle de signature s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger. Elle concrétise la réponse immédiate de Pékin à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement congolais au lendemain de la catastrophe qui a détruit les infrastructures et les habitations dans la capitale.

Ouvrant la série des allocutions, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, a d'emblée précisé que la signature de ce mémorandum d'entente n'est pas un simple acte administratif, mais le geste d'une amitié qui ne recule pas devant l'épreuve et la réponse de la main tendue d'un partenaire fidèle. Évoquant l'impact des pluies torrentielles, elle a rappelé que ces inondations ont bouleversé les vies, fragilisé les ménages et mis à rude épreuve le mieux-vivre. « Le soutien de la Chine vient apporter un souffle d'espoir aux sinistrés et renforcer la capacité de l'État à aider, protéger et relever les populations vulnérables », a indiqué la ministre.

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Cette épreuve partagée a également été l'occasion pour la ministre d'exprimer la reconnaissance du président de la République et du peuple congolais envers le président Xi Jinping et le peuple chinois, s'inscrivant dans la continuité des aides alimentaires déjà apportées par le passé à Brazzaville et à Pointe-Noire. Afin de garantir la bonne gouvernance de cet appui, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a fermement assuré que la République du Congo s'engage à faire un usage rigoureux, transparent et efficace des ressources consenties, de sorte que « chaque franc parvienne à sa destination ultime, qu'il s'agisse de la famille sinistrée, de l'enfant déplacé, de la personne âgée ou de la femme chef de ménage ».

Au-delà de cette urgence financière, la ministre a tracé les perspectives à long terme de cette coopération avec la Chine, annonçant la soumission prochaine de projets plus structurants dédiés à l'aménagement des logistiques et à la formation des travailleurs dans le domaine social et humanitaire.

La partie donatrice, la Chine représentée par son ambassadrice au Congo, An Qing, a exposé les fondements de cette assistance humanitaire en l'inscrivant d'abord dans un cadre multilatéral, rappelant que l'événement se tient à la veille de la 37e Journée internationale des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes, un moment où toute l'humanité doit s'unir et agir ensemble.

Pour l'ambassadrice, ce geste s'aligne aussi parfaitement avec le 5e anniversaire de l'Initiative pour le développement mondial portée par le président Xi Jinping, réaffirmant qu'en tant que plus grand pays en développement et membre du Sud global, la Chine travaille à transformer les objectifs de développement durable en une feuille de route concrète.

En liant cette ambition globale aux relations bilatérales, la diplomate chinoise a indiqué que le gouvernement et le peuple chinois suivent de près la situation au Congo et souhaitent apporter une aide au mieux de leurs capacités, d'autant plus que les deux pays assument ensemble la co-présidence du Forum sur la coopération sino-africaine. C'est fort de cette responsabilité commune que l'ambassadrice a précisé que la Chine entend renforcer sa coopération avec le Congo dans la prévention des catastrophes et la réduction des risques. « Nous allons non seulement renforcer nos capacités de secours d'urgence, mais aussi mieux surveiller les risques, donner l'alerte à temps et sensibiliser les populations pour qu'elles se donnent les moyens pour prévenir les catastrophes et réduire les effets nuisibles à cet égard », a déclaré l'ambassadrice.