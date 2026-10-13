Congo-Brazzaville: Insertion des jeunes - Essor ouvre un échange Sud-Sud

L'ONG Essor et ses partenaires ont lancé, le 12 octobre, à Brazzaville un échange Sud-Sud réunissant des acteurs de plusieurs pays autour du partage d'expériences et de la capitalisation des méthodes de formation et d'insertion professionnelle. Les travaux de cinq jours permettront notamment de dresser le bilan du projet Emateli mis en oeuvre au Congo.

Les participants venus notamment du Brésil, de Guinée-Bissau, du Mozambique, de France, du Tchad et du Congo y prennent part. Cette session d'échange vise à favoriser le partage de bonnes pratiques entre les pays d'intervention de l'ONG Essor et à identifier des approches susceptibles de renforcer l'accompagnement des populations vulnérables.

Ouvrant les travaux, la coordonnatrice pays d'Essor, Martine Claire Ngo Balogog, a souligné l'importance de cette coopération entre acteurs confrontés à des problématiques similaires. « Le Sud-Sud constitue un véritable accélérateur de compétences et d'innovations. Il nous permet de transformer la diversité de nos expériences en une force collective au service d'une même ambition, celle d'aider les populations les plus vulnérables à améliorer durablement leurs conditions de vie », a-t-elle déclaré.

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Au Congo, les discussions porteront notamment sur le projet Emateli déployé sur trois ans à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso. Celui-ci vise à améliorer les conditions de vie des populations à travers le renforcement de la société civile congolaise et la mise en place d'un dispositif dédié à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Les travaux permettront également de faire le point sur les résultats obtenus, mais également d'examiner les conditions de pérennisation des mécanismes mis en place. Parmi les principaux axes de réflexion figurent le transfert des méthodologies d'Essor, l'autonomisation des dispositifs d'accompagnement, le renforcement des organisations de la société civile et l'amélioration du dialogue entre les centres de formation professionnelle, les entreprises et les pouvoirs publics.

Le programme prévoit également des échanges sur les bureaux d'orientation et d'emploi, le parcours d'auto-emploi et la méthodologie de formation et d'insertion professionnelle. Une visite de terrain sur le site de formation et d'insertion professionnelle agricole d'Edden est, par ailleurs, prévue au cours de la semaine.

Soutenu par l'Union européenne, le projet Emateli s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les capacités des acteurs locaux et à favoriser l'accès des jeunes aux possibilités de formation et d'emploi. Au terme de cette rencontre, les participants devraient dégager des pistes pour consolider les acquis du projet et favoriser la pérennisation des initiatives engagées dans les différents pays concernés.