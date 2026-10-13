Congo-Brazzaville: Hôpital général de Loandjili - Le comité de direction trace le cap pour des meilleures performances

Les travaux de la 7e session ordinaire du comité de direction (Codir) de l'hôpital général de Loandjili ont eu lieu, le 10 octobre, dans la salle de conférences de l'hôtel Elaïs sous l'égide de sa présidente, Pre agrégée, Yolande Voumbo Matoumona, assistée du directeur général de cette structure sanitaire, Dr Casimir Ondonda, et du représentant du préfet de Pointe-Noire, Jean Paul Membet.

Convoquée par la décision n°003/MSP/PCD/HGL du 6 octobre 2026, cette session s'est tenue après quelques semaines de la grève qui a plongé l'hôpital dans un service minimum. Elle a regroupé plusieurs cadres représentant des ministères et autres organismes qui oeuvrent pour la bonne gouvernance des entreprises et le bien-être de la population.

Il s'agit des ministères de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social; des Finances, du Budget et du portefeuille public ; de la Santé et de la population; de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique ; des Affaires sociales et de l'Humanité; le Centre national d'informations économiques et de conseil en gestion; l'Organisation de la protection de la santé; l'administrateur maire de Loandjili; le personnel de l'hôpital ainsi que le représentant du Conseil consultatif de la jeunesse.

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Au terme des échanges qui ont duré plus de six heures dans le but d'accroître l'efficacité opérationnelle de l'hôpital, le comité de direction a formulé d'importantes recommandations à l'attention de la direction générale. Il s'agit notamment de la rédaction d'un projet d'établissement 2027-2031; L'instauration des mécanismes de sécurité des recettes de l'hôpital conformément à la règlementation en vigueur.

Engager les démarches pour la diligence de la validation des comptes par les autorités compétentes et la mise en place d'une équipe chargée d'évaluer la dette de l'hôpital général de Loandjili afin de rendre compte à la prochaine session du Codir. Les participants ont également recommandé l'arrêt du contrat de prestations de service du médecin anesthésiste-réanimateur, Thomas Loukoussou, et du directeur de la logistique et du patrimoine sortant, Darcy Nimi Milandou;

Outre ces recommandations qui contribuent à la bonne marche de cette structure sanitaire, le comité de direction a aussi adopté sept principales délibérations dont deux reconduites, à savoir la délibération portant débaptisation de l'hôpital général de loandjili en l'hôpital Dr Benoit-Loembe et celle portant délivrance par les autorités municipales des certificats d'indigence au profit des malades démunis reçus à l'hôpital général de Loandjili.

Les cinq autres délibérations portent sur l'adoption du budget exercice 2026 de cette structure sanitaire, adoption du PTAB exercice 2026, l'adoption du rapport d'activité à mi-parcours exercice 2O26 de cette même structure. La délibération portant adoption du projet de budget exercice 2027 ainsi que la délibération portant adoption du PTAB exercice 2027 de l'hôpital de Loandjili

Notons que, durant les travaux, les membres du Codir ont également échangé sur les préoccupations émises par le représentant du personnel de cet établissement sanitaire, notamment sur les problèmes liés à l'amélioration des conditions de travail et le plaidoyer à faire pour la régularité des paiements des salaires et des arriérés des salaires.

Au terme des travaux, la présidente du Codir a félicité les participants pour leur dévouement et la qualité des échanges. elle a, en outre, rappelé à chacun son implication dans la mise en oeuvre des décisions prises. « Les conclusions auxquelles nous sommes parvenues, nous engage collectivement. Elles constituent un cadre de référence pour améliorer davantage la gouvernance hospitalière, renforcer la qualité des prestations envisagés, développer la capacité de nos ressources humaines et optimiser la gestion des ressources matérielles et financières mise à notre disposition », a-t-elle indiqué.

Yolande Voumbo Matoumona a ajouté que le succès de leur hôpital ne dépend pas seulement des décisions prises mais de la rigueur avec laquelle elles sont relayées et appliquées sur le terrain dans chaque service de jour comme de nuit. « En quittons cette salle, nous devons tous demeurer animés par une volonté commune de construire un établissement plus performant, plus humains et davantage tourné vers l'excellence. Cette condition est non seulement une exigence professionnelle, mais également un devoir moral envers la population qui nous fait confiance et place en nous leurs espoirs de guérison et de mieux être. En somme, faisant de l'hôpital de Loandjili un modèle d'excellence sanitaire », a conclu la présidente du Codir de l'hôpital de Loandjili.