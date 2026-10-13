Madagascar: Enseignement - Le nouveau programme de mathématiques en 7e interroge les enseignants

Les élèves de la classe de 7e découvrent de nouvelles notions en mathématiques. L'algèbre et la probabilité font leur entrée officielle dans leur programme.

Les élèves de la classe de 7e abordent des cours de mathématiques plus approfondis. Depuis la rentrée scolaire 2026-2027, le nouveau programme d'enseignement intègre l'algèbre, le traitement des données et les probabilités. Ces trois domaines s'ajoutent aux contenus de mathématiques dispensés jusqu'ici à ce niveau, à savoir les opérations, le nombre, le périmètre et l'aire des figures planes, les unités de mesure de capacité, d'aire, de volume et de masse, ainsi que les fractions, selon l'ancien programme scolaire.

En algèbre, l'accent est mis sur l'étude des suites numériques, la notion de rang et la maîtrise de la proportionnalité via des tableaux de valeurs simples. Les modules de traitement des données et de probabilités figurent également dans le dernier composant de ce programme. Dans cette dernière thématique, ils apprennent la réalisation d'enquêtes, la collecte, la représentation et l'interprétation de données, sans oublier une initiation concrète à la probabilité expérimentale.

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Nous n'avons pas reçu la version du ministère de l'Éducation nationale sur ces nouvelles thématiques jusqu'à l'heure où nous soumettions cet article. Le directeur général de l'Enseignement supérieur auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, le Pr Angelo Raherinirina, explique que l'esprit global de la réforme du programme scolaire a été qu'à chaque fin de cycle, un élève ait les compétences dont il aura besoin au cas où il ne pourrait plus poursuivre ses études. Ainsi, des contenus du programme des classes supérieures ont été introduits dans le programme du niveau inférieur. « Des programmes du collège ont été introduits au niveau primaire», poursuit cette source.

Initiation

Des enseignants de la classe de 7e ne cachent pas leur appréhension face au nouveau programme. « Ma plus grande crainte, c'est la façon dont je vais enseigner ces leçons à mes élèves. Je les ai étudiées au lycée, mais je n'ai pas reçu de formation sur la manière de les transmettre. Elles ne figuraient pas dans les modules de formation dont j'ai bénéficié au Centre régional de l'Institut national de formation pédagogique », explique Manantsoa Rado, enseignante de 7e dans la circonscription scolaire (Cisco) d'Atsimondrano.

L'inquiétude est encore plus vive chez les enseignants qui n'ont pas fait d'études au lycée et ne sont titulaires que du BEPC. Ce changement surprend aussi des enseignants de mathématiques au lycée.

« Ce sont des thématiques que l'on enseigne en général au lycée », souligne l'un d'eux. Selon lui, les probabilités ne sont pas adaptées à de jeunes élèves : « Dans l'ancien programme, cette matière n'était enseignée qu'en classe de première. »

Dans le fascicule, les élèves apprennent la définition de la probabilité et de la statistique, ainsi que la formule de la probabilité. Celle-ci est illustrée par un exemple : les chances d'obtenir pile ou face en lançant une pièce de monnaie équilibrée à deux faces. « Le contenu de ces nouveaux chapitres n'est qu'une initiation, qui devrait être à la portée des élèves de 7e », affirme Mme Lanto, enseignante du primaire depuis plus de 20 ans.

Malgré les réserves exprimées, des enseignants reconnaissent l'utilité de ces notions. « Elles sont nécessaires dans la vie de tous les jours, notamment aux élèves qui ne poursuivront pas longtemps leurs études, car elles donnent des notions dont l'élève pourrait avoir besoin en milieu professionnel », souligne Adelaïde Ramanantenasoa, enseignante.

La réforme du programme scolaire vise à relever la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, selon le ministère de l'Éducation nationale.

« De nouvelles disciplines ont été introduites pour enrichir les compétences des jeunes et faciliter l'insertion professionnelle », insiste le Pr Angelo Raherinirina. Pour atteindre cet objectif, les enseignants réclament davantage de formations et d'outils pédagogiques.