Madagascar: Lutte contre la corruption - Le Premier ministre exige des actions

Le gouvernement poursuit ses efforts d'assainissement de l'administration publique. Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a reçu dimanche soir à Mahazoarivo les secrétaires généraux et les responsables de la lutte contre la corruption de l'ensemble des ministères. La réunion était consacrée aux directives sur les mesures à prendre pour combattre la corruption.

Le chef du gouvernement leur a fermement demandé d'appliquer ses instructions afin d'éradiquer la corruption au sein des ministères et des services publics. « Que ceux qui n'osent pas prendre leurs responsabilités démissionnent», a-t-il lancé, tout en soulignant que « la lutte contre la corruption ne fera aucune distinction, même lorsqu'il s'agit de proches ».

Il a ainsi exhorté les participants à ne faire preuve d'aucune complaisance envers les responsables publics ou les autorités impliqués dans des faits de corruption. Il a annoncé que des sanctions seraient immédiatement appliquées à ceux qui s'y livrent délibérément. « Les possibilités pour un Malgache de progresser et de jouir de ses droits ne doivent pas dépendre de ses relations, de ses liens familiaux ou de sa proximité avec certaines personnes », a-t-il ajouté.

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Selon le Premier ministre, la corruption freine le développement et doit être éradiquée. Les structures chargées de la combattre sont déjà en place. La gestion des affaires publiques fera l'objet d'un contrôle dans chaque ministère. Le Pôle anticorruption (PAC) est également prêt à traiter les dossiers qui lui seront transmis.