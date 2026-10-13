Madagascar: Exécution budgétaire - Un guichet unique pour accélérer le traitement des dépenses publiques

Le ministère de l'Économie et des Finances regroupe plusieurs services au sein d'un guichet unique pour faciliter le traitement des dossiers de dépenses publiques. Présenté le 12 octobre à Ambatonakanga, le dispositif intervient alors que le taux d'exécution des dépenses sur financement intérieur atteint environ 62 %.

Réunir les services pour réduire les délais. Le ministère de l'Économie et des Finances mise sur un guichet unique pour fluidifier les démarches des ministères et des institutions publiques. Le dispositif rassemble, dans un même espace, des responsables des marchés publics, des impôts, du budget et du contrôle financier, afin de limiter les déplacements et de mieux coordonner le traitement des dossiers.

Les agents des administrations concernées peuvent y obtenir des conseils et faire avancer leurs dossiers jusqu'à l'engagement des dépenses. « L'avantage du guichet unique est de réunir en un seul endroit tous les acteurs de l'exécution budgétaire. Les usagers n'ont plus besoin de se déplacer d'un bureau à l'autre, puisque les responsables capables d'accélérer les procédures sont présents sur place », explique Hanitriniaina Razafitsalama, coordinatrice auprès de la Direction du budget.

Des indicateurs à distinguer

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Cette organisation ne modifie ni les règles ni les procédures en vigueur. Elle vise à en faciliter l'application grâce à une meilleure coordination entre les services. Son périmètre reste toutefois limité : le paiement des dépenses continue de suivre son circuit habituel.

La mise en place de ce guichet fait suite à l'examen, le 7 octobre, de statistiques d'exécution budgétaire jugées insuffisantes par l'administration. Pour les dépenses financées sur ressources intérieures, le taux d'exécution atteint environ 62 %.

Le chiffre de 22 % communiqué pour les financements extérieurs correspond, lui, à un taux d'intégration informatique. Selon les explications fournies, il traduit notamment un retard dans la saisie de dépenses déjà engagées ou enregistrées dans les circuits administratifs. Il ne peut donc pas être directement comparé au taux d'exécution des dépenses sur financement intérieur. L'amélioration du système d'information doit permettre de disposer de données plus complètes sur l'utilisation des crédits.

Le traitement d'un dossier peut actuellement prendre plusieurs semaines, notamment lorsque des pièces manquent. L'administration entend raccourcir ces délais. Un groupe de travail associant le ministère de l'Économie et des Finances et la Primature a également été constitué pour identifier les blocages et proposer des améliorations.

L'efficacité du guichet unique devra désormais se mesurer à la réduction des délais de traitement. Si une meilleure coordination peut faciliter l'engagement des dépenses, la réalisation des projets publics dépend aussi des étapes suivantes, dont le paiement, qui restent soumises aux circuits habituels.