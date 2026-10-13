Madagascar: Toamasina - Le trafic des poids lourds réorganisé

La circulation des camions et l'acheminement des marchandises constituent des enjeux importants pour Toamasina, capitale économique de Madagascar. Le 12 octobre 2026, Jovena et la Société du Port à gestion autonome de Toamasina (SPAT) ont signé un accord pour accompagner le développement de la Plateforme multimodale logistique et portuaire de Toamasina. Le projet prévoit la création de deux stations-service destinées à mieux organiser le ravitaillement des poids lourds et à limiter la pression sur les axes urbains.

La concentration des activités portuaires et logistiques nécessite une meilleure organisation des déplacements des camions. En regroupant certaines opérations au sein de la plateforme, le projet vise à faciliter le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. Les transporteurs pourront y effectuer leur ravitaillement et disposer d'espaces de stationnement et de repos.

L'organisation du trafic des poids lourds concerne directement les habitants de Toamasina. Une présence moins importante des camions sur les axes encombrés pourrait contribuer à fluidifier les déplacements, à réduire les temps d'attente et à améliorer la sécurité routière. Pour les commerçants et les entreprises, la régularité du transport des marchandises représente également un facteur important pour maintenir leurs activités.

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Les effets dépendront de la mise en service des infrastructures et de leur intégration dans l'organisation générale de la circulation. Au-delà de l'approvisionnement en carburant, le projet pose ainsi la question de la gestion des flux de transport dans une ville où les échanges portuaires occupent une place importante.

Projet structurant

Les deux stations-service intégreront plus de 400 mètres carrés d'espaces de services et de détente. Des espaces de restauration, des terrasses, des sanitaires modernes et des zones de repos sont prévus pour les conducteurs et les opérateurs logistiques. Ces installations visent à améliorer leurs conditions d'accueil pendant les opérations de transport.

Les équipements comprendront quatre îlots de distribution à haut débit destinés aux poids lourds, du carburant Premium+, un réservoir d'AdBlue et des bornes de recharge électrique rapide. Une alimentation reposant largement sur l'énergie solaire est également annoncée.

Pour Robin Carletti, directeur général de Jovena, « la Plateforme Multimodale Logistique et Portuaire de Toamasina constitue un projet structurant pour l'avenir économique de Madagascar. À travers ce partenariat avec la SPAT, Jovena met son expertise, son réseau logistique et sa capacité d'innovation au service d'une infrastructure appelée à jouer un rôle majeur dans le développement des échanges commerciaux du pays. Cette convention illustre notre volonté d'accompagner durablement la croissance économique nationale tout en proposant aux professionnels du transport les solutions énergétiques et de mobilité les plus performantes du marché ».

De son côté, Heritiana Anicet Randriambahoaka, directeur général de la SPAT, souligne : « Le développement de la Plateforme Multimodale Logistique et Portuaire de Toamasina nécessite des partenaires solides capables d'accompagner notre vision à long terme. À travers cette collaboration avec Jovena, nous renforçons l'attractivité de la plateforme tout en apportant des solutions concrètes aux enjeux de fluidité logistique, de qualité de service et de performance opérationnelle. »