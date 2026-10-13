Madagascar: Éducation - L'enseignement harmonise ses programmes scolaires

Le ministère de l'Éducation nationale répond aux revendications des établissements privés. Après les demandes formulées vendredi dernier concernant le flou autour des programmes scolaires, le ministère annonce une réunion en conclave afin d'harmoniser les points de vue et de parvenir à une position commune. En attendant un accord, les établissements privés pourront continuer à appliquer le programme scolaire (PS).

Cette concertation devra permettre aux différentes parties de confronter leurs points de vue et de dégager un consensus sur les programmes à suivre. Les revendications des établissements privés ont notamment porté sur le manque de clarté entourant leur application. La réunion annoncée constitue une étape vers une meilleure compréhension des modalités retenues et la recherche d'une position commune.

Pour le Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), le ministère prévoit une collaboration avec les établissements privés dans l'élaboration des sujets. Deux sujets seront préparés, l'un suivant le programme d'enseignement (PE) et l'autre le PS. Une option sera ainsi proposée aux établissements qui appliquent le PS. Cette mesure doit tenir compte des programmes suivis par les élèves dans les établissements concernés.

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Concernant le baccalauréat, aucun changement n'est annoncé. L'organisation de cet examen restera conforme aux dernières dispositions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES). Les modalités appliquées jusqu'ici restent donc maintenues.

Sur le plan pédagogique, les cours se poursuivent normalement, sans interruption. La réponse du ministère apporte ainsi des précisions sur la conduite à tenir en attendant l'issue des discussions. La réunion en conclave devra permettre de rapprocher les positions et de parvenir à une décision commune sur les programmes scolaires. D'ici là, les établissements privés pourront continuer à appliquer le PS, tandis que les dispositions relatives au baccalauréat restent inchangées.