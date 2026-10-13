Madagascar: Assistance - Les personnes âgées réclament une attention particulière

La maison de retraite Centre La Bonté Madagascar a célébré son cinquième anniversaire le samedi 10 octobre à l'Espace Rose, à Bypass. À cette occasion, sa présidente fondatrice, la Dr Florienne Ramanandrafaliarisoa, rappelle l'importance d'une prise en charge adaptée à l'état de santé et au degré d'autonomie de chaque personne âgée.

« Il faut faire une approche avec les personnes âgées », explique-t-elle. L'accueil dans un nouvel environnement, l'adaptation à la vie en communauté et l'accompagnement au quotidien nécessitent une attention particulière. Les besoins varient selon les personnes : certaines restent autonomes, tandis que d'autres ont besoin d'une assistance régulière pour les gestes de la vie courante.

Le suivi médical constitue un autre volet essentiel de cette prise en charge. Avec l'âge, les effets secondaires de certains médicaments peuvent être plus marqués, ce qui impose une surveillance rigoureuse des traitements. L'hydratation mérite également une attention particulière, car la sensation de soif diminue souvent avec l'âge, augmentant le risque de déshydratation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'alimentation et l'activité physique doivent, elles aussi, être adaptées aux capacités de chacun. Une alimentation appropriée, des mouvements réguliers et un suivi médical contribuent au maintien des capacités physiques et à la préservation de l'autonomie.

Pour la Dr Florienne Ramanandrafaliarisoa, l'accompagnement des personnes âgées ne peut donc pas suivre un modèle unique. Il doit tenir compte des fragilités de chacune, mais aussi de ses capacités restantes. Au-delà des soins, la qualité de l'accueil, l'écoute et le respect de la dignité sont essentiels à leur bien-être.