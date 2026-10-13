Congo-Kinshasa: Approvisionnement en carburant et transport - Judith Suminwa met le gouvernement en alerte !

A l'occasion de la 100e réunion ordinaire du Conseil des ministres, présidée par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, est revenue sur deux questions importantes. Il s'agit de la mise en oeuvre du partenariat stratégique entre la République Démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, ainsi que des difficultés d'approvisionnement en carburant observées ces derniers jours à Kinshasa.

Concernant le partenariat RDC-USA, la Cheffe du Gouvernement a annoncé qu'elle présidera, ce lundi 12 octobre à la Primature, la deuxième réunion de la Task Force chargée du suivi de cet Accord. Cette rencontre réunira les membres du Gouvernement concernés afin de faire le point sur les engagements pris et d'accélérer leur mise en oeuvre.

Plusieurs dossiers seront examinés, notamment l'assistance technique américaine, l'avancement des travaux liés au développement du Corridor de Lobito, l'examen de la première liste des actifs stratégiques transmise aux autorités américaines et la sélection des projets prioritaires. Les discussions porteront également sur la préparation des prochaines rencontres entre les deux pays, dont celle du Comité de pilotage conjoint (Joint Steering Committee). Une attention particulière sera accordée à la réunion prévue à Paris, du 25 au 27 octobre 2026, autour du programme Inga. Celle-ci réunira notamment le Sous-secrétaire d'État adjoint au Trésor américain et de hauts responsables de la Banque mondiale.

Gestion des recettes publiques : Judith Suminwa veut accélérer la réforme fiscale

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Poursuivant son intervention sur la fiscalité, la Première Ministre a évoqué la création d'une Autorité fiscale centralisée, l'une des réformes prévues dans le cadre du partenariat stratégique avec les États-Unis. Elle a rappelé que la RDC dispose d'un délai maximal de douze mois pour procéder aux changements législatifs, réglementaires et institutionnels nécessaires à la mise en place de cette nouvelle structure.

Cette réforme doit permettre au pays de mieux organiser la collecte et la gestion des recettes publiques. Elle prévoit notamment de rapprocher les différentes administrations financières, de connecter leurs systèmes informatiques, de simplifier les procédures et de mieux centraliser les informations sur les contribuables. Pour faire avancer ce dossier, la Cheffe du Gouvernement a instruit le Ministre des Finances de lancer rapidement les travaux, en collaboration avec les experts de la Primature, les ministères du Budget, de la Justice et du Plan, ainsi que les administrations fiscales et les autres services concernés.

Carburant à Kinshasa : le Gouvernement rassure et renforce les mesures d'approvisionnement

La Première Ministre s'est enfin penchée sur les difficultés rencontrées par les automobilistes dans certaines stations-service de Kinshasa. Depuis quelques jours, des files d'attente se forment devant plusieurs points de vente, provoquant des désagréments pour les habitants et des perturbations de la circulation. Judith Suminwa a salué les explications fournies par la Ministre d'État en charge des Hydrocarbures.

Selon les précisions apportées par cette dernière, il ne s'agit pas d'une pénurie générale de carburant, mais plutôt d'un ralentissement temporaire de l'approvisionnement des stations-service, alors que la demande reste particulièrement élevée. Face à cette situation, le Gouvernement travaille avec les opérateurs pétroliers pour améliorer l'acheminement du carburant et permettre aux stations-service d'être approvisionnées plus régulièrement.

La Première Ministre a insisté sur la nécessité d'adapter les moyens de distribution à la consommation croissante de Kinshasa. Elle a également réaffirmé la volonté du Gouvernement de maintenir la stabilité des prix des produits pétroliers.

Transport en commun : pas question de profiter de la situation pour augmenter les tarifs

La Cheffe du Gouvernement a aussi dénoncé les augmentations injustifiées des prix du transport en commun. Certains transporteurs profiteraient des difficultés temporaires d'approvisionnement en carburant pour revoir leurs tarifs à la hausse, sans aucune décision des autorités compétentes. Une situation qui préoccupe Judith Suminwa, d'autant plus que ces augmentations pèsent directement sur le budget des ménages kinois.

Pour éviter ces abus, elle a demandé aux services compétents de renforcer les contrôles et de veiller au respect des tarifs officiels. Le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, a été chargé de travailler avec les autorités de la ville de Kinshasa afin de faire appliquer les prix réglementaires du transport en commun.

Un nouveau pipeline pour améliorer durablement l'approvisionnement en carburant

Au-delà des mesures prises pour résoudre les difficultés actuelles, la Première Ministre souhaite que le Gouvernement s'attaque aux problèmes de fond sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Dans l'immédiat, elle a demandé à la Ministre d'État en charge des Hydrocarbures de poursuivre les efforts pour améliorer le transport et la distribution du carburant, aussi bien à Kinshasa que dans les autres grandes villes du pays.

Sur le long terme, Judith Suminwa a insisté sur la nécessité d'accélérer le projet de construction d'un nouveau pipeline. Cette infrastructure doit permettre de renforcer les capacités d'approvisionnement de la partie ouest de la RDC et de limiter les risques de perturbations à l'avenir. Le Gouvernement devra également améliorer les capacités de stockage et de distribution des produits pétroliers dans les parties sud, nord et est du pays.

Pour la Première Ministre, la réussite de ces mesures dépendra surtout d'une bonne coordination entre les ministères concernés, les services publics et les entreprises du secteur pétrolier. Somme toute, la Première Ministre a ainsi appelé chaque intervenant à prendre ses responsabilités afin que les efforts engagés se traduisent rapidement par une amélioration de la situation sur le terrain.