Congo-Kinshasa: Face à la multiplication des foyers d'Ebola au Nord-Kivu, MSF déploie une équipe mobile

communiqué de presse

Face à l'apparition de nouveaux cas confirmés d'Ebola à Kayna et Alimbongo, dans le sud du territoire de Lubero, Médecins Sans Frontières (MSF) a déployé une équipe médicale mobile pour soutenir la réponse à l'épidémie.

À la suite d'une alerte signalant neuf cas confirmés le 2 octobre dans cette zone sous contrôle de l'AFC/M23, l'équipe mobile de MSF est arrivée sur le terrain dès le 6 octobre. Elle vient renforcer la prise en charge des patients, mettre en place les mesures de prévention et de contrôle des infections, et mener des actions de sensibilisation des communautés pour contenir la propagation du virus.

En septembre, MSF avait déjà construit un centre d'isolement à l'hôpital général de Kayna. Mais à mesure que de nouveaux foyers apparaissent, la riposte se heurte à de lourds obstacles : refus de l'isolement par certains malades, enterrements non sécurisés, méfiance d'une partie des habitants et insécurité liée au conflit armé.

Sensibilisation des populations : la clé pour contenir l'épidémie

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Une partie de la population ne croit toujours pas pleinement à l'existence d'Ebola. La sensibilisation communautaire est la priorité absolue pour éviter que l'épidémie ne s'étende », explique Nicodeme Kabuyaya, coordinateur de projet adjoint de MSF sur place.

La fermeture des routes, décidée pour limiter la circulation dans le cadre de la riposte, constitue un point de vigilance majeur. Dans ce contexte de conflit armé, ces restrictions compliquent l'approvisionnement des populations en biens essentiels et aggravent leur vulnérabilité.

Face à cette épidémie caractérisée par la dispersion des cas, les acteurs de la riposte doivent faire preuve d'une grande mobilité et disposer de moyens humains et logistiques conséquents pour intervenir rapidement et éteindre les foyers dès leur apparition.

L'action de MSF face à l'épidémie d'Ebola

Médecins Sans Frontières (MSF) fait face à la plus importante épidémie d'Ebola en RDC en mobilisant plus de 2 800 soignants à travers 8 centres de traitement et des unités d'isolement. L'organisation concentre ses efforts sur la prise en charge des malades, la surveillance épidémiologique et l'engagement des communautés locales pour rompre les chaînes de transmission, tout en maintenant l'accès aux soins de santé essentiels dans la région. Nos équipes ont traité plus de 3 500 patients.