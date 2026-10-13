Afrique: Rugby À VII/Africa Women's Sevens - L'île mise sur la relève

La Grande Île évoluera dans la poule C de l'Africa Women's Sevens au mois de novembre. Avec un effectif rajeuni, les Ladies Makis visent une nouvelle progression sur la scène continentale.

Le tirage au sort de l'Africa Women's Sevens, prévue les 7 et 8 novembre à Nairobi, au Kenya, a placé Madagascar dans la poule C, aux côtés de l'Ouganda, de Maurice et du Burkina Faso. Un groupe qui offre aux Malgaches une réelle possibilité de viser la qualification pour la phase finale, à condition de négocier chaque rencontre avec sérieux.

L'Ouganda représente le principal défi pour les Ladies Makis. Fortes de leur expérience du rugby féminin continental, les Ougandaises sont susceptibles d'imposer un défi physique aux représentantes de la Grande Île. Pour leur tenir tête, les Malgaches devront miser sur leur vitesse, la précision de leurs passes et leur capacité à exploiter les espaces.

« Avec un effectif rajeuni en préparation de la relève, Madagascar ne vise pas de titre à Nairobi, mais compte profiter de cette compétition pour faire découvrir à nos jeunes joueuses le haut niveau continental. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas montrer de résistance. Au contraire, nous allons mettre en difficulté nos adversaires», confie Antsoniandro Randrianorosoa, Directeur technique national (DTN) de Malagasy Rugby.

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Franchir la phase de groupe

Maurice, qui a fait du rugby à VII une priorité au cours des trois dernières années, constitue également un adversaire à prendre au sérieux. Les confrontations entre les deux nations de l'océan Indien tournent généralement à l'avantage de la Grande Île. Plus expérimenté, Madagascar devra imposer son rythme pour confirmer cette tendance. Le Burkina Faso complète la poule C. Sur le papier, cette confrontation paraît plus abordable pour les Malgaches. Toutefois, dans un tournoi aussi court, aucune victoire n'est acquise d'avance.

Les Ladies Makis peuvent s'appuyer sur l'expérience acquise au fil de leurs campagnes internationales.

Le rugby féminin malgache a déjà montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleures nations africaines, en décrochant le titre de vice-champion d'Afrique derrière l'Afrique du Sud et en participant déjà à une Coupe du monde.

En rugby à VII, les exigences sont différentes. L'endurance, la vitesse, la qualité du replacement défensif et l'efficacité dans les duels individuels revêtent une importance particulière. La préparation physique et la cohésion collective seront donc déterminantes pour espérer sortir de la phase de groupes.

Ce rendez-vous de Nairobi sert à mesurer le niveau de la nouvelle génération sous la conduite d'Eric Randrianarison comme coach, assisté par l'ancienne cadre des Ladies Makis, Claudia Rasoarimalala, en tant qu'assistante.

Cette compétition constitue une occasion de confirmer les progrès du rugby féminin malgache et de consolider ses ambitions à long terme, notamment en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Pour les Ladies Makis, la priorité sera de franchir le cap de la poule C avant d'envisager la suite du tournoi.