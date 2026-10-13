Afrique: Karting Africa Trophy - Deux Malgaches sur le podium en Angola

Andi Rajoelison et Alexia Rakotomalala ont terminé troisièmes des finales senior et junior du Karting Africa Trophy, disputé le 9 octobre à Lubango, en Angola. Matthew Andriambelo a pris la quatrième place chez les seniors.

Deux podiums et une quatrième place. Les trois représentants malgaches ont obtenu des résultats encourageants au Karting Africa Trophy, sur le circuit de 0,9 km de Lubango. Chez les seniors, Andi Rajoelison a décroché la troisième place au terme d'un duel avec son compatriote Matthew Andriambelo, devancé dans le dernier tour.

Andi Rajoelison a bouclé la finale en 17'37"935, à 5"543 du vainqueur sud-africain, Jordan Klassen, crédité de 17'32"392. Le Malgache a signé son meilleur tour en 49"720.

Matthew Andriambelo a franchi la ligne en 17'38"011, à seulement 76 millièmes de seconde de son compatriote et à 5"619 du vainqueur. Quatrième, il termine au pied du podium. Son meilleur tour a été réalisé lors du sixième passage, en 49"751.

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Enseignements

Dans la catégorie junior, Alexia Rakotomalala a également décroché la troisième place. Elle a parcouru les vingt tours de la finale en 17'26"229, à 16"401 du vainqueur, Santiago Frade, qui s'est imposé en 17'09"828. Okhethwaho Nangammbi a pris la deuxième place en 17'18"415. La pilote malgache a réalisé son meilleur tour au quatorzième passage, en 51"436.

Au-delà des classements, les trois pilotes retiennent les enseignements de cette expérience en Angola. « La course était très intense, les adversaires étaient très bons, je me suis beaucoup amusé, et c'était un grand pas pour ma carrière dans ce sport. J'ai appris comment conduire sur une piste avec peu de grip et j'ai amélioré ma conduite », confie Matthew Andriambelo.

«J'ai trouvé la course excitante, j'ai eu beaucoup d'expérience durant cette course», explique Andi Rajoelison. Alexia Rakotomalala partage cette satisfaction: «La course était amusante. J'ai aimé rouler avec des personnes de différents niveaux, je suis fière de mes résultats et j'ai beaucoup amélioré ma conduite».

Avec deux places sur le podium et un quatrième rang, les trois représentants malgaches repartent de Lubango avec des résultats et une expérience qu'ils souhaitent mettre à profit pour la suite de leur parcours.