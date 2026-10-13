Madagascar: Musique engagée - 16 Mesures fédère les générations du hip-hop

Le hip-hop a rassemblé plusieurs générations à Antsahamanitra. Organisé ce samedi par Hip Hop Works Madagascar à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le concert 16 Mesures Live a attiré une foule nombreuse. Selon les organisateurs, l'affluence était telle qu'une heure après le début du spectacle, des spectateurs faisaient encore la queue à l'entrée. Une affluence qui illustre l'intérêt du public pour retrouver sur scène les artistes de la scène hip-hop malgache.

La programmation a mis à l'honneur plusieurs générations du rap malgache. La nouvelle génération a ouvert le spectacle avec Tommy Montana, venu de Toamasina, Illicit Soul, Geoscar, Vercors, Double G et Kintaniavo, entre autres. Les figures de l'ancienne génération ont ensuite pris le relais, notamment Bogota et Mason'Aloka. Cette rencontre entre artistes d'horizons et de générations différents constitue l'un des objectifs du projet.

« Cela faisait longtemps qu'un spectacle hip-hop n'avait pas eu lieu à Antsahamanitra. Le public attendait ce rendez-vous et il est venu nombreux », soulignent les organisateurs, satisfaits de cette mobilisation.

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Le projet s'est articulé autour de trois temps forts : le 16 Mesures Contest, remporté par Eklyps devant Ho-Toavina et Scka, avec Tata An'Ala désigné coup de coeur ; le 16 Mesures Combo, axé sur les collaborations entre artistes ; et enfin le 16 Mesures Live, qui a constitué le point d'orgue de l'événement.

Au-delà de la scène, 16 Mesures porte un message de sensibilisation à la santé mentale et à la prévention du suicide. « Nous voulons réunir les anciennes et les nouvelles générations et créer un espace où chacun trouve sa place », expliquent les organisateurs. Le projet entend également contribuer à la mise en place d'une ligne verte dédiée à la santé mentale à Madagascar, en collaboration avec le ministère de la Santé.