Afrique: Football/CAN U23 - Les Barea verrouillent le système défensif

Troisième test concluant. Les présélectionnés U23 en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U23 et des Jeux olympiques 2028 ont joué leur troisième match test hier sur le terrain annexe Barea à Mahamasina.

Les protégés du coach principal Boualem Mankour ont enchaîné les victoires, la troisième consécutive. La présélection U23 s'est imposée 7 à 1 contre la sélection de Fianarantsoa, puis le club Babangy FC en division 1 régionale. Le match s'est joué en trente minutes à quatre reprises.

« Les garçons se sont investis et ont été attentifs au système de jeu que nous allons mettre en place. Il y a une nette amélioration par rapport à la première semaine », reconnaît le coach adjoint, Johan Paul, ancien capitaine des Barea. « Nous avons travaillé le côté défensif, sur le replacement du bloc et les attitudes défensives. Cette semaine, nous allons travailler sur le côté offensif », confie le technicien.

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La présélection avait déjà défait la sélection de Moramanga (4-1) et le club Uscafoot en PFL (5-0). Les Barea affronteront les Bafana-Bafana sud-africains au second tour qualificatif pour la CAN U23. Le match aller aura lieu à Maurice le 13 novembre et le retour en Afrique du Sud le 17 novembre. Les Barea comptent disputer au moins deux matchs tests supplémentaires avant de partir. Ils joueront leur quatrième match contre le club en PFL Ajesaia samedi à Mahamasina.