Madagascar: Intoxication alimentaire - Cinq patients restent hospitalisés

Sur les deux cent quatre-vingt-douze victimes d'intoxication alimentaire, cinq restent hospitalisées. Aucun décès ni cas de complication n'a été signalé.

Dans un communiqué du ministère de la Santé publique, hier après-midi, il a été annoncé que seuls cinq des centaines d'employés victimes d'une intoxication alimentaire sont encore hospitalisés. Les deux cent quatre-vingt-sept autres victimes ont toutes pu regagner leur domicile. Parmi les cinq patients encore soignés, l'un se trouve à l'hôpital d'Ambohidroa et les quatre autres à l'hôpital d'Andohatapenaka.

« Les employés de l'entreprise victimes d'une intoxication alimentaire qui ont été soignés ici ont déjà été autorisés à rentrer chez eux. Certains viennent toutefois pour un contrôle de santé. D'autres reviennent parce qu'ils sont encore un peu fatigués et sont alors gardés pendant 24 heures supplémentaires si leur état le nécessite. En général, les malades ont besoin de trois à cinq jours de repos. Les soins qui leur sont prodigués restent gratuits », explique un médecin de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Guéris

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Une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) a touché de nombreux employés d'une grande entreprise privée, à Ivandry et à Ambohimangakely, depuis jeudi dernier. Au total, deux cent quatre-vingt-douze personnes ont été conduites à l'hôpital, dans des établissements de santé privés ou dans des hôpitaux publics. Aucun décès n'a été enregistré dans cet incident. De nombreux patients sont déjà guéris et aucun cas de complication n'a non plus été signalé.