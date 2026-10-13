Madagascar: Festival du film européen - Huit films à l'affiche

Du 15 au 17 octobre, le Festival du film européen propose huit œuvres, des rencontres avec des réalisateurs et une masterclass pour favoriser la découverte cinématographique et le dialogue entre les cultures.

Huit films pour découvrir d'autres regards sur le monde. Le Festival du film européen revient à Antananarivo du 15 au 17 octobre avec une programmation mettant en avant la diversité du cinéma européen et les collaborations internationales. Organisé par la Délégation de l'Union européenne à Madagascar, en partenariat avec l'Institut français de Madagascar (IFM), le Goethe-Zentrum Antananarivo (CGM), l'ambassade d'Espagne à Pretoria, le Consulat honoraire d'Espagne à Madagascar et Cinepax, l'événement se déroulera à Cinepax et à l'IFM. Toutes les séances seront gratuites, dans la limite des places disponibles.

Huit films sont à l'affiche : « Sirat », « Mandrakizay Doria », « Disco Afrika », « La Vie en large », « Fjord », « Mr Nobody Against Putin», « Peacock » et « A Boat in the Garden ». La sélection réunit différentes sensibilités cinématographiques et comprend des coproductions associant des professionnels européens à des cinéastes d'autres horizons. Elle s'appuie sur un catalogue d'une centaine de films ayant bénéficié d'un financement de l'Union européenne.

À la rencontre du public

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Cette année, la programmation a été resserrée tout en préservant la diversité des œuvres, avec notamment des films d'animation destinés à différents publics.

Le festival s'ouvre ce jeudi à Cinepax avec « Sirat », du réalisateur Olivier Laxe, attendu à Antananarivo pour l'occasion. Le cinéaste animera également une masterclass le même jour à 14 heures, dans la salle de conférence de l'IFM. L'accès se fera sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Le cinéma malgache occupera également une place importante dans la programmation avec « Disco Afrika », de Luck Razanajaona. Le réalisateur sera présent aux côtés de son producteur, Herizo Rabary, pour présenter le film et rencontrer le public. Une projection est notamment prévue le samedi 17 octobre à 11 h 15. Elle mettra en lumière la création cinématographique malgache au sein de ce rendez-vous consacré à la diversité des expressions artistiques.

Autre œuvre malgache à l'affiche, « Mandrakizay Doria », de Franco Clerc, fera l'objet de deux projections, vendredi et samedi. La séance de clôture à l'IFM sera suivie d'un échange avec le réalisateur. Les spectateurs pourront ainsi approfondir leur découverte du film et dialoguer avec son auteur. À travers ces projections et ces rencontres, le festival entend rapprocher les cinéastes du public et faire découvrir des œuvres de différents horizons.

Lancé en 2018, le Festival du film européen est un rendez-vous majeur de la diplomatie culturelle de l'Union européenne. Organisé en collaboration avec de nombreuses délégations à travers le monde, il entend faire du cinéma un outil de compréhension, d'apprentissage et de dialogue entre les cultures.